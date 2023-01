Behavazott rendőrkapitány

Arányi Taksony dr. bpesti rendőrkapitány egy szenzációs bűnügy vizsgálatára, melynek szálai Moórról indulnak ki. - írta a Székesfehérvár és Vidéke 1893-ban ezen a napon. Tegnap reggel Moórra akart utazni egy detektív kíséretében. Székesfehérvárig el is jöttek, de a hóvihar folytán tovább nem mehettek és így itt maradtak. Velük van egy moóri illetőségű asszony is, ki rég ismert zsebmetsző. Most is az ő „ügyében“ utazik Arányi kapitány.



Tolvaj toloncz

Enyedi Ferencz helybeli illetőségű 18 éves ács legényt folyó hó 2-án hozták haza Budapestről "per zsup." A nemes kompániában volt Horváth Örzsébet szabadbattyányi lakos is. A szerencsétlenség tudvalevőleg közelebb hozza egymáshoz az embereket és igy történt, hogy a tolonc út alatt Enyedi és Horváth hőn égető szerelmet esküvének egymásnak és elhatározták, hogy soha többé nem válnak el. Igen ám, csakhogy a szerelmeseknek szerelmükön kívül egyebük sem volt. Itt Enyedit f. hó 3-án szabadlábra eresztették, Horváth kisasszony pedig ugyancsak 3-án Szabadbattyánról Székesfehérvárra jött kedvesét meglátogatni, így hát meg volt minden csak még hely nem volt, hova a fiatal pár lehajtsa fejét. Enyedi tehát belopódzott öregapjának sár utcai házába és a kamrában akarta magát meghúzni, de nem volt hely. Mikor besötétedett felmászott a padlásra és fejszével feltörte az ott lakó Vas Antalné padlását és több ruhaneműt összecsomagolva reggelre megugrott. A rendőrség azonban nyomára jött és vallomása alapján letartóztatta. A rendőrség Enyedit átteszi a kir. ügyészséghez. - számolt be a Székesfehérvár és Vidéke ugyanezen lapszámában.

És egy rendőrségi hír ugyanerről a napról:

Rechnitzer Miksa rövidáru kereskedő kirakatából 12 pár téli keztyűt és 5 pár cipőt loptak el. A tettes ismeretlen.