Panaszok és dicséretek

Érdekes olvasmány egy panaszkönyv - tudtuk meg az 1963. január 27-én megjelent hírlapból. Pontosan lemérhető belőle nemcsak az áruellátás minősége, de az is, hogy elégedettek-e a vevők a kiszolgálással. Az újságíró találomra elindul, nyakába veszi a várost, s bele is olvas pár panaszkönyvbe. Először egy élelmiszerüzletbe érkezik, egy bejegyzést talál, ami után a vásárló már elégtételt kapott. De mi újság az ifjúsági cukrászdában? - teszi fel a kérdést. "A Várkapu cukrászda arról nevezetes, hogy fiatalok szolgálják ki a vendégeket. Büszke is lehet rájuk vállalatuk, mert a panaszkönyvben az egyetlen megjegyzés mellett - egyik vendég üledéket talált a bambis üveg alján - hat dicséret hirdeti, hogy a fiatalokat szereti a Várkapu közönsége." Ezután megfordul fodrászboltban, ingboltban, bőrdíszmű-áru üzletben, könyvesboltban is, de mindenhol csak dicséretekkel vagy üres lapokkal találkozik a tudósító. A konklúziója pedig ez: "Ha a panaszkönyv tükörképe a kereskedelem kulturáltságának, akkor őszinte örömmel állapíthatjuk meg: megnyugtató ez a kép. A vállalatok igyekeznek a panaszokat orvosolni és igen figyelemreméltó jelenség: a közönség szükségét érzi, hogy valamiképpen elismerje azoknak a munkáját, akik értük állnak a pult mögött."

A jazz "varázslónője"

"A székesfehérvári Vörösmarty Színház előadását összesen ezernégyszáz néző láthatja. Ha tízszer ennyien férnének el a színházban, most akkor is szűknek bizonyulna. Nemcsak Fehérvárról és a megyéből, hanem az ország távoli vidékeiről is ezrével érkeztek jegyigénylések a két hangversenyre, amelynek alkalmából Rhoda Scott, a világhírű jazzorgonista játszik a fehérváriaknak. Képünk: „a jazz varázslónője” az orgonánál." - közölte képaláírásként a hírt a Fejér Megyei Hírlap 1973-ban.

Érik a pezsgő

"A királyok itala húsvétra megérik a Móri Állami Gazdaság pincéiben. Új készítménnyel lepik meg a fogyasztókat az Ezerjó hazájának mesterei. A Corvinus likőrborok után a tavaszi ünnepre forgalomba kerül a Corvinus pezsgő, amely a kellemes aromájú Chardonay szőlőfajtából készül. Az ünnepi alkalmak és asztalok itala második éve érlelődik a palackokban, íze, külleme már jelzi, hogy hamarosan fogyasztásra alkalmas állapotba kerül. Megyénkben ezzel két hazája lesz a pezsgőnek. Az egyik Etyek, a másik Mór, ahol "nemcsak termelik a szükséges alapanyagot, hanem fel is dolgozzák. A hazai piacok meghódítása után külföldre is szállítanak az extra minőségű termékből" - adta hírül lapunk 1983-ban ezen a napon.