Idestova 40 éve születtek az ötös ikrek

Habár 40 év távlatában azt hinnénk, hogy napjainkban már nem számít akkor szenzációnak egy hasonló eset, de ellenkeznem kell, hiszen nemigen találkoztam még csak olyan történettel sem, ami megközelítené az ötös ikerterhességet.

Akkori lapszámunkban így számoltak be a „világviszonylatban is rendkívüli eseményről”:

„A 24 éves, Kiskunfélegyházán lakó Tarjányiné és az orvosok felkészülten várhatták a rendkívüli eseményt, hiszen a terhesség 24. hetében már felfedezték az ikerterhességet. Ekkor került a kismama a klinikára, ahol ultrahangos vizsgálattal megállapították, hogy öt gyermek világra jötte várható. Tarjányi Sándorné ettől kezdve a klinika lakója lett, gondos orvosi felügyelet mellett várta gyermekei megszületését, amely a terhesség 33. hetében következett be”- írják. Lapunk akkori munkatársai azt is megtudták, hogy a gyermekek születése után sem lépett fel semmilyen komplikáció, egészségesek és életképesek voltak.

Vissza a Trabantok és Ladák idejébe

Így 2023-ban furcsa érzés fog el, amikor arról olvasok, hogy a 80-as években még elő kellett rendelni a személygépjárművekre, sőt mi több akadtak olyan típusok, amik nem is voltak rendelhetők. Különös érzés, amikor Trabantról, Polskiról és Ladáról olvasok, hiszen ma már ritkán látni az utakon ilyen már-már ereklyéknek számító négykerekű masinákat. A járművek típusán és márkáján túl már csak az áruk lepett meg még jobban, no persze tisztában vagyok azzal, hogy akkoriban legalább akkora vagyonnak számított egy személyautó, mint most.

A bábák napja

1993-as lapunk januári számában megakadt a szemem egy olyan hagyományon, amiről eddig nem hallottam. E szerint a régi bolgároknál amolyan néphagyomány volt, hogy hölgytagjainak minden év január egyik szombatján Bábanapot tartanak. Ekkor azok a hölgyek, akik az előző évben adtak életet gyermeküknek felkeresik a település bábáját és elsősorban maguk által készített ételekkel és finomságokkal lepik meg őket.