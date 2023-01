Gépesített kemencejavítás

A martinászok legnehezebb munkája a kemenceajtók előtti nagy hőségben a kemencébe történő javítóanyag lapátolás. Ezt a munkafolyamatot gépesítették a dunaújvárosi acélműben 1963-ban. Onnantól a finomra őrölt dolomitot nagy teknőkben, daruval vitték a kemencékbe, ahol sűrített levegővel fuvatták szét. A gépesített fenékjavításnak három nagy előnye volt: megszűntette a nehéz fizikai munkát, a nagymennyiségű anyaglapátolást; minden tonna acélnál kb. öt-hat kilóval csökkent a dolomitfogyasztás; a fenékjavítási idő is esetenként kb. két órával rövidült meg. Figyelembe véve, hogy a dunaújvárosi acélműben abban az időben négy kemence működött, ezzel a javítási eljárással havonta nagyjából 40 óra munkát „spóroltak meg”.

A sár az elsőszámú ellenség

1973. január 24-én a Fejér megyei KPM Közúti Igazgatóságán, a sáros közutak gondjáról tartott megbeszélésről számolt be a Híralap. Az újság kérdésére Tóth Ernő, a területi műszaki osztály vezetője úgy nyilatkozott, a sáros utakról leginkább a TÜZÉP-telepek, a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok, valamint a Volántelepek tehetnek. Állandó gond, hogy a mélyszántások, betakarítások idején a gazdaságok járművei minden különösebb „lelkifurdalás” nélkül kanyarodnak a földekről a közútra. Előfordulhat, hogy 10-15 centiméter magasan áll a sár – olvasható a cikkben, amelyben arról is szó esik, hogy a sár síkossá teszi az utat, ráadásként elfedi a vezetést segítő útburkolati jeleket is.

Meglopták a bajban

2003. január 23-án éjszaka a seregélyesi vasúti átjárónál egy kamionos miatt leszorult az útról egy kisbusz, melynek sofőrje olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy az autóból kiszállni sem tudott. A kamionos segítségnyújtás nélkül tovább hajtott. A balesetet észlelve többen is a sofőr segítségére siettek, hogy kiszabadítsák, s közben valaki ellopta a tehetetlen férfi telefonját és pénzét.