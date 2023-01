Szökevény huszár



Csík József kunszentmártoni legény a helybeli 13-as huszároknál szolgált – írja 1913-ban a Székesfehérvári hírlap. Azonban sehogy sem tetszett neki a katonaélet, ezért néhány nappal korábban búcsút intett a kaszárnyának. és elszökött. A jóleső szabadságot azonban nem sokáig élvezhette, mert szülővárosában Kunszentmártonban hamarosan elfogták s vissza kísérték az ezredéhez.



Autóval a Velencei-tó jegén



Ötven éve ezen a napon egy hajmeresztő mutatványt kapott lencsevégre a Fejér Megyei Hírlap fotósa. A Velencei-tó jegén autóval vontatták az egyik korcsolyázót az agárdi öböl tükörsima jegén. Sokan megpróbálkoztak ezzel a mutatvánnyal: szánkót, ródlit kötöttek a személygépkocsik mögé, vagy csak egyszerűen korcsolyát kötve fogták a vontatókötelet. Sok tekintetben emlékeztetett ez a száraz, hideg hétvége valamelyik nyári víkendre a Velencei-tónál. Több mint kétezer kiránduló sereglett csupán vasárnap a déli part üdülő övezetébe, s meglehetősen zajos életet vittek az eddig csendesen bóbiskoló „holtszezonba”. Mondják, közepes nyári forgalom volt a gárdonyi, sőt az agárdi strand környékén is, pedig az utóbbi helyen a partmenti sáv töredezett jegén táblák jelezték: életveszélyes a tóra menni.

A jégvitárolások, a fakutyázók és a korcsolyázók ezrei mellett egyre gyakoribb látvány volt hó híján a ródli a jégen. Ahogy akkor a lap írta, a tóparti „bennszülöttek” is elsősorban ezen az alkalmatosságon fedezik fel a téli tótükör örömeit. A 20 centiméteresre „hízott” jégkéreg és a kellemes enyhén hideg január közép ideálisnak bizonyult a téli idegenforgalom fellendüléséhez. A hétvége turistaáradata is példa nélkül volt, soha nem keresték még fel ilyen sokan a téli tópartot. A kirándulók zöme viszont nem Fehérvárról, hanem a fővárosból érkezett, igen sok volt az autós turista is és a legtöbb szabálytalanságot is ők követték el.