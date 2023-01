Szalai János Milán korábban elmondta, hogy a buszmegálló előtt megálló vizet feltehetően egy kivitelezési hiba okozza, ami miatt vápa képződött a fellépő sziget előtt, így a víz nem tud elfolyni. Hozzátette azt is, hogy bár kereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt., azt a választ kapta, hogy a helyreállítás gépláncos javításhoz köthető és a 2023-as évben a társaságnak nincs lehetősége nagygépes munkavégzésre. A helyi lakosságnak akkor azt ígérte Szalai, hogy a költségvetésből megpróbálnak erre forrást elkülöníteni. A lakosok üdvözölték a nemes gesztust, hogy a faluvezető közbenjárt az ügyben és egyetértettek vele abban, hogy mielőbbi megoldásra van szükség.

A kijelentés idestova egy hónapja történt, így felkerestük faluvezetőt, hogy pontosan mikor és mekkora forrásból kívánják helyreállítani az úttestet. A következő választ kaptuk megkeresésünkre.

– Az idei év költségvetését február 15-ig kell elkészíteni, majd ezt követően fogadja el a képviselő-testület. Amíg ez nem történik meg, addig nem tudom, hogy pontosan mekkora a rendelkezésre álló forrás, és mikor tudunk érdemben tárgyalni az útjavításról. Amint a helyzet tisztázódik, értesíteni fogom a lakosságot – olvasható.

Tehát az alapiaknak Bálint napjáig biztosan várniuk kell az újabb lépésig, amikor is kiderülhet, mikorra állhat helyre a rend a buszmegállóban. Addig is marad vigasztalásul számukra a következő norvég mondás: „Nincs rossz idő, csak rossz ruha." De félretéve a tréfát, ami cseppet sem vicces, a kulturált közlekedők és közlekedés enyhíthetne a problémán. Az egyik helyi lakos ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy nap mint nap arra közlekedik és szomorúan tapasztalja a nagyobb teherautók és autósok részéről is, hogy esős időben direkt belehajtanak, eszük ágában sincs kikerülni a pocsolyát, beterítve így a várakozó embereket!