Valamennyi állatmentő és különböző szervezet, civilek és sajtóorgánumok hívják fel a kutyatulajdonosok figyelmét arra, hogyan készüljenek gazdaként a szilveszterre és hogyan próbálják megóvni kedvenceiket. Sokszor azonban az óvintézkedések is hiábavalónak bizonyulnak és a felelősségteljes tulajdonosok kutyái is menekülni kezdenek biztonságos otthonaikból a tűzijátékok hangja miatt.

A 2022-es évet búcsúztatva is bőven lehetett bizonyos időre színesre festett égboltot látni és durranásokat hallani. A közösségi oldalakon számos felhívás követte egymást, amelyben kedvenceiket keresték, vagy éppen még mindig keresik gazdáik. A Segíts hazajutnom! (Fejér megye és környéke) nevű, az egyik közösségi oldalon működő csoport is megtelt az olyan jellegű posztokkal, amelyekben valaki kereste kedvencét és a csoporttagokat arra kérte, hogy jelezzék, ha látták valamerre. Ezzel párhuzamosan pedig olyan képek és felhívások is megjelentek a csoportban, amelyek kóborló kutyák aktuális tartózkodási helyét jelölték meg. Ebben a közösségben már sokan megtalálták kedvencüket, de sajnos továbbra is vannak olyanok, akik még hazavárják kutyájukat. Többek között a mai nap során például Szabadbattyánban is láttak két németjuhász jellegű ebet gazdátlanul sétálni, és a székesfehérvári Öreghegyről eltűnt, Szeder névre hallgató keverék kutyát is várják haza.

Megkérdeztük Krepsz Gyöngyit, a Herosz székesfehérvári telephelyének vezetőjét, mit tapasztaltak a legutóbbi évfordulón. – Az állatok létszámát nézve nem volt másabb, mint az előző évek. A tapasztalat szerint viszont a szilvesztert követő hétvégén és az utána lévő időszakban kerülnek be hozzánk az állatok, mert annyira elszaladnak – emelte ki Krepsz Gyöngyi. A szakember úgy vette észre, hogy ezen a szilveszteren kevesebb tűzijátékot lőttek fel. – Ettől függetlenül érkezett olyan kutya, akiről azt gondoljuk, hogy szilveszterkor ment el otthonról, de úgy érzékelem, hogy kevesebb olyan gazdi keres meg minket, akinek eltűnt a kutyája – mondta Krepsz Gyöngyi.

A szakember által elmondottak alapján tehát azok a gazdák se keseredjenek el, akik még nem találták meg a szilveszterkor eltűnt kedvencüket, hiszen az újbóli találkozás beletelhet néhány napba.