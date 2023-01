A szabályzat egyebek mellett a fogási napló vezetésének fontosságára hívja fel a figyelmet, hiszen az magánokiratnak minősül. A környezetvédelmi előírások sorában fontos, hogy mielőtt egy parti horgász elfoglalja a helyét, előtte köteles a szemetet – más otthagyott hulladékát is – összegyűjteni. Nyilván az volna az ildomos, ha mindenki maga után takarítana, ám ez sajnos nem mindig történik meg. Mivel az alacsony vízállás miatt a csónakok nagy része használhatatlanná vált, felértékelődött a parti helyek száma. Ezekből elég sok van a tó egész területén, de azért létezik egy olyan korlátozás, hogy minden helyet csak 72 óráig lehet külön engedély nélkül elfoglalni. A mozgáskorlátozottak számára kialakított helyeken bárki bedobhatja botját, de ha olyan horgász érkezik, aki helyzete miatt annak használatára elsősorban jogosult, neki azt át kell adni. Ez tehát nem olyan szigorú szabály, mint ami például a mozgássérült járműparkolók használata esetében érvényben van.

A Velencei-tavon továbbra sem tűrik meg, hogy valaki magának jelöljön ki saját helyet, és eszébe se jusson senkinek stéget építeni, mint az divatban volt a régi időkben. A bedobás helye is csak az ott tartózkodás idejéig jelölhető meg. Az általánosságban elmondható, hogy a horgászoknak óvniuk kell a természetet, kerülni minden olyan cselekményt, amely a kelleténél jobban beavatkozik a tó természetes életébe. A Velencei-tó strandjain június 15-től augusztus 31-ig tilos a horgászat, hacsak az üzemeltető az adott létesítmény tekintetében másként nem rendelkezik. Hasonlóképpen tilos horgászni az evezőspályán az edzések és versenyek idején, valamint az elkerített pályaszakaszon. A minden évben megszokott fajlagos tilalmi időkről érdemes külön tájékozódni: egyébként a pontytilalmat az elmúlt években feloldották, hogy ezzel is kedvezzenek a tóhoz érkezőknek. A viharjelzésekről elég annyit megjegyezni, hogy az elsőfokú jelzéskor a parttól 500 méternél jobban nem szabad eltávolodni, a másodfokú jelzés bekapcsolását megpillantva azonban sürgősen el kell indulni a kikötő felé! A felnőtt horgász a Velencei-tavon fejenként két bottal, botonként két horoggal próbálkozhat és az adott halfajta vonatkozó méretkorlátozásokat is szigorúan be kell tartani.

A szabályszegőket akár 5 évre is eltilthatják a horgászattól, de ha egyszerre több vétségen kapnak rajta valakit a halőrök, ezeknek ideje összeadódhat. Ha pedig a rendőr állatkínzásnak is minősíthető cselekmény közben éri tetten a rabsicot, még súlyosabb lehet a büntetés, és olyankor már nem csak az eltiltást kockáztatja az illető. Természetesen továbbra is a legfontosabb a Velencei-tó esetében, hogy legyen elegendő csapadék ahhoz, hogy visszatérjenek a kényszerűségből tavaly távol maradt horgászok kedvelt szórakozásukhoz: addig is, amíg megoldódik a tartós és megbízható mesterséges vízpótlás kérdése. Az év első napján még mindig csak 70 centit mutatott az agárdi vízmérce.

A megye egy másik vízterületét és szövetségét érintő hír, hogy véget ért a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége által a Palotavárosi Alsó-tóban a törpeharcsák – a tavalyi év utolsó napjaiban végrehajtott – csapdázása, az eszközöket beszedték. A beavatkozással több mint 300 kilogramm apró méretű ikrafalót távolítottak el a vízből, így sikerült hozzájárulni az őshonos halak természetes szaporulatához, csökkentve a nyáron esetlegesen bekövetkező oxigénhiányos állapotok kialakulásának esélyét.