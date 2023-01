Az új esztendő beköszöntéhez a világ minden táján hosszú idő óta számos szokás és hiedelem kapcsolódik. Hazánkban is rengetegen hiszik, hogy az elkövetkezendő év szerencséjét, anyagi helyzetét és kapcsolatait jelentősen befolyásolja az, mi történik az esztendő első napján. Az újévi ételeket talán már senkinek sem kell bemutatni, mint ahogy azt sem, melyikhez milyen hiedelem kapcsolódik. Ismétlésként azonban nem árt felidézni: semmiképp se kerüljön az asztalra baromfi, az ugyanis elkaparja a szerencsét. Helyette sertést és lencsét érdemes fogyasztani, hiszen ezek gazdagságot és szerencsét hoznak a hiedelem szerint.

Szintén az ételekhez kapcsolódik, hogy az esztendő első napján legyen kellően feltöltve éléskamránk és a konyhai tárolókat, például a cukor, a kávé, a só vagy a borstartókat is töltsük tele. Ezzel ugyanis a következő év bőségét vonzhatjuk otthonunkba. A már említett lencse nemcsak elfogyasztva hozhat magával anyagi jólétet, hanem akkor is, ha néhány szemet a zsebünkben hordunk újévkor.

A rossz nyelvek akár azt is mondhatnák, hogy az új esztendő első napján a háziasszonyok kerülik a munkát. De mit lehet tenni, ha az évszázadok során a házimunka is erősen belekeveredett a hiedelmek világába? Ezen a napon tilos mosni és teregetni, mivel egyrészt kimossuk a szerencsét, másrészt a teregetés egy közeli családtag vagy barát halálát jelentheti. A seprűt is érdemes elkerülni, hiszen azzal is messzire űzhetjük a következő év szerencséjét, mint ahogy azzal is, ha ezen a napon kivisszük a szemetet. Sok más egyéb között a varrás és a vasalás is tiltólistán van a házimunkák közül. Ugyanakkor rendetlenség ne legyen az otthonunkba, hiszen, ha rendezett körülményekkel kezdjük az új esztendőt, az rendezett anyagi és családi helyzetet és nyugalmat idéz elő.

Ezen a napon érdemes kerülni a veszekedést, csak úgy, mint az orvosokat és kölcsönadni sem javasolt sem pénzt, sem már értéket. Mivel ennyi mindent nem szabad tenni, sokakban felmerülhet, hogy akkor ez a nap a pihenésről szól. Számukra van egy rossz hírünk: a túlzott lustaság sem jelent jót a következő esztendőre nézve. Érdemes tehát megtalálni az arany középutat a pihenés és az aktivitás között, akinek pedig dolgoznia kell az év első napján, azt úgy tegye, ahogy az egész esztendőben szeretné végezni munkáját.