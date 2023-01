A kivitelezési munkák az első ütemben útburkolat- és víziközmű-felújítást jelentenek, s egy körforgalom kialakításával is együtt jár. A munkálatok során átépítik a Móri út – Zichy liget – Dózsa György út – III. Béla király tér csomópontot és csatlakozó útszakaszait, valamint a Móri út 44. számig irányhelyes kerékpársávokat alakítanak ki. A rekonstrukció a Móri út Honvéd utca és Irányi Dániel utca közötti szakaszán szennyvízcsatorna-építési munkákkal indult, a gépjármű- és gyalogosforgalom fenntartása mellett.

Ahogy az önkormányzati kommunikációs központ tájékoztatott a gépjárműforgalom irányonként egy – egy forgalmi sávon, sávelhúzásokkal és terelésekkel lesz biztosított, a páros oldalon a parkolósávban pedig a munkavégzések mértékéig, ideiglenesen megállási tilalmat vezetnek be. A munkálatok érintik a Honvéd utca, valamint az Irányi Dániel utca Móri úti csatlakozásait, szakaszait is. Itt is megváltozik a forgalmi rend, ugyanis ideiglenesen zsákutcák lesznek, amelyeket a Malom utca irányából lehet megközelíteni és elhagyni.

A forgalmi rend tehát a csütörtöki nappal megváltozott, körültekintően vezessenek, ne megszokásból!