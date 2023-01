Szerdán egy fél nap erejéig vendégeskedett Székesfehérváron Paul Fox. Az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete sok mindent megnézett, köztük civil közösségekkel és gazdasági szereplőkkel is találkozott, majd egy közös ebéd elfogyasztását követően előbb egy prezentáció keretében, később pedig egy valódi, történelmi belvárosban tett sétával mutatták be neki a megyeszékhelyet.

Fotós: Simon Erika

Cser-Palkovics András kísérte a diplomatát fehérvári útján. A polgármester, a nagykövettel közösen tartott sajtótájékoztatón azt mondta: -Paul Fox külön kérte, hogy a prezentáció során térjünk ki a zöld- és környezetvédelmi fejlesztésekre, beruházásokra, de nagyon érdekelte őt a történelmünk is. Természetesen tájékoztattam a nagykövetet a gazdasági kapcsolatok mellett kulturális és sportkérdésekről is, illetve, hogy katonai együttműködés is létezik közöttünk, hiszen a NATO-nak két szervezeti egysége is működik városunkban.

Fotós: Simon Erika

Paul Fox magyar nyelven úgy fogalmazott: -Azt gondolom, hogy Székesfehérvár nagyon szép és történelmi város, és fontos, hogy eljussak minél több olyan településre, mint Székesfehérvár, mert ez Magyarország, nem csak Budapest.

A nagykövet megismerkedett, majd elismerően nyilatkozott a városban népszerű és eredményes oktatási rendszerekről, de dicsérte a kiváló magyar borokat is.