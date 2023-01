Ahogy arról korábban portálunkon is beszámoltunk, Rácalmás korábbi polgármesteri hivatala felújításon esett át, amelyhez a város 113 millió forint önrészt biztosított, a kormány pedig mintegy 300 millió forinttal járult hozzá. A beruházásnak köszönhetően létrejött a Rácalmási Szociális Központ, ahol a tél beköszöntével nappali melegedőt nyitott az önkormányzat.

Most pedig a városvezetés bejelentette az időskorúak nappali ellátásának megszervezését. Az alapszolgáltatás a tervek szerint március 1-jén indul majd, amit ingyenesen vehetnek igénybe a rácalmási idősek. Térítés ellenében étkezést is igényelhetnek az ellátásban részvevők, ennek összege a jövedelemtől függ majd. A szolgáltatással kapcsolatban további információkat Vass Erika intézményvezető-helyettestől a 06/30-960-8852, vagy Juhász-Vedres Szilvia szociális gondozótól a 06/30-153-8369 telefonszámon kérhetnek.