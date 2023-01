670 négyzetméter, 14 szoba, két szint: akik itt éltek az épület fénykorában, tényleg egy igazi uradalom közepén érezhették magukat! A mátyásdombi kastélyt az a Lonkai Ármin építette 1902-ben, aki a Festeticsek feketepusztai birtokát tette virágzó gazdasággá: lecsapolta a belvizes, mocsaras területeket, s prosperáló mezőgazdasági vállalkozást alakított itt ki. Ez köszönhető Lonkai Ármin két fiának, Zsigmondnak és Gézának is, akik okleveles gazdák voltak, s értettek a földműveléshez. Lonkai Ármin 1924-ben bekövetkezett halála után, amint az Elherdált örökségünk című blog összefoglalta, még 1938-ig - a családi bérlet lejártáig - Feketepusztán gazdálkodtak. A Lonkai család 58 éves bérleti időszaka alatt gőzmalom, két mezőgazdasági szeszgyár, templom, kastély, iskola és egy gazdasági vasút is épült a térségben.

A Lonkai-kastélyban az államosítást követően mozi és művelődési ház is működött. Később aztán bőrüzemként szolgált, ekkor persze a belső helyiségekhez is hozzányúltak, hogy üzemként tudjon működni. A kastély kerítésén talán még most is látható az a tábla, miszerint a Fővárosi Kézműipari Vállalat tulajdona az épület, mely egyébként 1980-as években vásárolta azt meg az enyingi tanácstól. Persze, a tulajdonjog információink szerint már nem él, mindenesetre egészen 2000-ig varroda üzemelt a kastélyban. Azóta üresen várja új tulajdonosát.

Néhány évvel korábban egyébként volt, hogy 22 millióra vitték le a kikiáltási árát, ám sajnos akkor sem talált gazdára. Most 48.8 millióért kínálják eladásra, s talán lesz olyan befektető, aki fantáziát lát a szép épületben, s megmenti azt.