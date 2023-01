Talán bele sem gondolunk abba, hogy a mai gyerekek milyen természetességgel használják a telefont, s így akár egy komoly vészhelyzet esetén is számíthatunk rájuk. Arra a kérdésre, hogy milyen számot kell hívni, ha baj van, a "pitypangosok" olyan természetességgel vágták rá a választ, mintha a mentőtiszt azt kérdezte volna: kérnek-e csokoládét. "112!" – szólt egybehangzóan.

Máris látszott, valódi hőspalánták.

Na, de mikor hívjuk a mentőket, és mi a teendő, amíg megérkezik a segítség? Ha baj történik az oviban, kinek szóljunk? Apa leesik a létráról és nem mozdul, mit tegyünk? A telefonban mit mondjunk, amikor a mentőket hívjuk? Ezekre és hasonló fontos kérdésekre nemcsak választ kaptak a Pitypang csoport ovisai, de Bartha Balázs irányításával és egy gyakorlóbábu segítségével kipróbálhatták, hogyan lehet megállapítani, hogy a földön fekvő ember lélegzik-e. Az kiderült, az újraélesztéshez még sok zsíros kenyeret kell fogyasztaniuk a kicsiknek, de a technika már a zsebükben van.

A Szirombontogató óvoda a Vöröskeresztnek egy bázisóvodája. A vöröskeresztes programhoz csatlakozva kifejezetten a Vöröskereszt munkáját igyekeznek népszerűsíteni és támogatni óvodás szinten is, de a dolgozók is 100 százalékban Vöröskereszt-tagok – tudtuk meg Tolnai Zsuzsanna óvodavezetőtől. Az óvoda a gyűjtőmunkákon kívül az egészségnevelésre fekteti a hangsúlyt. Minden évben tartanak egy tematikus hetet a Vöröskereszt közreműködésével, idén az egészségmegőrzés áll a fókuszban.

Nemcsak a gyerekeket és a családokat, de a pedagógusokat is megcélozzák; az óvoda pedagógusai és dadusai is elvégezték a diabéteszes képzést, így már a cukorbeteg gyermekek fogadására is készen állnak. A mostani alkalom nekik is szólt. A kicsik után a mentőtiszt továbbképzést tartott az óvoda pedagógusainak arról, hogy az Epipen injekciót hogyan kell használni, vagy ha allergiás reakció lép fel valamelyik gyereknél, hogyan tudják kezelni, megoldani a helyzetet.

Ahogy Bartha Balázs fogalmazott, az óvónéniknek nem feltétlenül azt kell megmutatni, hogyan használják az Epipen injekciót, mint inkább a félelmüket kell legyőzni, ami megakadályozhatja őket az adott pillanatban a cselekvésben. Egy gátlásosabb személy talán nem is merne egy ilyen kialakult helyzetben cselekedni, amihez nagy lélekjelenléttel kell rendelkezni. Ehhez nyújt segítséget a mentőtiszt laza, de mindenképpen szakszerű útmutatása és megerősítése abban: ha cselekedni kell, ne tartson vissza a félelem.

Az elsősegélynyújtás, a másik ember életének megmentése nem eszközigényes dolog, az lélekjelenlétet igényel. Sokkal nagyobb eredmény az, ha legyőzzük azokat a gátakat, ami akadályozza, hogy odamenjünk a másikhoz. A mentőtiszt szerint, bármit is teszünk, a legfontosabb, hogy segítsünk.