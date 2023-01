Egy letűnt birodalom színpadán állok, körülöttem karácsonyi díszletek között keresi angol és bevándorló a boldogulást, és most már a távoli háború miatt egyre inkább azt is, hol lehet spórolni az élelmiszeren, az üzemanyagon, a fűtésen. Átvágok a kikötőváros ünnepi forgatagán, a vásárcsarnokban megszólal a sziréna és mindenkit az üzletek elhagyására szólítanak fel a hangszórón keresztül. Bomba-, vagy tűzriadónak lettem tanúja? Nem derül ki, mindenesetre senki sem reagál, még csak meg sem gyorsítják a lépteiket az ajándék után szaladgálók. A francia partok felől felerősödő szél esőfelhőt kerget a szigetország történelmi kikötővárosa, Portsmouth fölé, arcomba sós ízű, könnyű permet csap. Bár szerintem a legjobb ételeket Angliában az indiai szakácsok készítik – a bárányos curry a kedvencem csapatival és chilis-mangós szósszal –, ezúttal csak egy gyors fish and chips-et falok be. Sietek, mert mielőbb látni akarom azokat a hajókat, amelyek a brit történelem és a máig érződő kolonialista fennhéjázás ékkövei.

A biztonság kedvéért előzetesen több üzenetet is váltottam a Portsmouth-i haditengerészeti bázissal, így szívesen látnak, bár igaz, lényegében bárki megtekintheti a tengerészet legendás hajóit: leszámítva persze a hadrendben állókat. A leghíresebb nyilvánvalóan a MHS Victory, Nagy-Britannia haditengerészeti történelmének ünnepelt, 3600 tonnás hadihajója. A konzervált hajótest fedélzetén ott a hely, ahol Nelson halálosan megsebesült: ő az, akinek az élettörténete még azokat is lenyűgözheti, akik jól ismerik és feltétlenül tisztelik a magyar katonahősök tetteit, azokét, akik biztosították, hogy megmaradhassunk a Kárpát-medencében annyi sorscsapás közepette.

A Victory fedélzetén halt meg Nelson. Mindkettejük hírneve túlélte az évszázadokat

Fotós: Tihanyi Tamás

Horatio Nelson 1758-ban született egy lelkész tizenegy gyermeke közül hatodikként, és már 12 évesen jelentkezett a haditengerészethez: lényegében taknyos kölyökként került a fedélzetre. Nem jól indult az ifjú matróz karrierje, mert miután kadétként tiszti képzésre irányították, feljegyezték róla, hogy tengeri betegségben szenved. (Ez a baj néha eltűnik, majd váratlanul előjöhet a körülmények hatására: Fa Nándort például utolsó Föld-kerülő versenyének befutójánál, az utolsó szakaszon is elővette, pedig milyen múlt állt már mögötte…) Ezért vagy másért, de Nelson kereskedelmi hajón kötött ki, a Karib-tengeren is járt, amely mostanában romantikus utazást jelentene egy utazási irodával, akkoriban azonban maga lehetett a rémálom. Aztán 1773-ban egy expedíció tagjaként ­– miután éppen csak, hogy túlélt egy jegesmedve támadást – tízfoknyi közelségbe került az Északi-sarkhoz, de az India felé vezető utat nem találták meg. A tűzkeresztségen néhány év múlva az amerikai függetlenségi háborúban esett át, majd Nicaraguában harcolt, 1794-ben Korzikánál elveszítette a jobb szemét. Később egy tengeri ütközetben legyőzte a spanyolokat és ellentengernaggyá léptették elő. Néhány hónap múlva egy muskétás eltalálta a jobb karját, amit le kellett vágni. Már félszemű és félkarú tengeri medve lett belőle, amikor megverte a franciákat a Földközi-tengeren: ez volt az a csata, amely miatt Napóleon seregestől Egyiptomban rekedt.