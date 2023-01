Zöld-fekete varázslókalap, igéző barna szem, borzas, fekete „haj” és délceg testtartás. No meg két, túlméretes láb. És mindehhez egy „pofátlanul laza vigyor”. Nem, nem egy Harry Potter-sztori titokzatos varázslójáról van szó, hanem Egonról, Nádasdladány egyik lakójáról, aki sármos „mosolyával” elvarázsolta a Kedvenc kiskedvencek játékunk szavazóit, s megnyerte az állatoknak hirdetett fotó-szépségversenyt.

Fotós: Pintér Dóra

Pontosabban nem is szépségversenyről volt szó, hanem olyan házi kedvenceket kerestünk, akik kisugárzásukkal, kedves lényükkel szebbé teszik a gazdáik mindennapjait. Egy ilyen versenyben általában kutyusok, macskák, esetleg nyulak, hörcsögök szoktak indulni, de a Nádasdladányban élő Pintér Dóra számára egyértelmű volt, hogy ő Egont nevezi.

Fotós: Pintér Dóra

- Első látásra szerelem volt mindkettőnk részéről. Két és fél éve került hozzánk, azóta minden nap játszunk, poénkodunk Egonnal, akik olyan szelíd, s annyira a bizalmába fogadott, hogy ha például elkezdem simogatni, képes állva elaludni az élvezettől. A gyerekekkel is barátságos, jól elvan velük, de én vagyok az igazi szerelme – mondja nevetve Dóra, aki azért azt is bevallja, hogy valójában Emmának próbáltak társat szerezni: Emma nem más, mint egy emuhölgy, aki egy ideje már náluk, a nádasdladányi kertben él. Az egyébként Ausztráliában őshonos emu a világ második legnagyobb madara a struccot követően, de szerencsére sokkal könnyebben szelídíthető, s nem olyan vad a természete. Így aztán az sem véletlen, hogy Egon mára szuperül beilleszkedett a Pintér családba, ahol egyébként a gyermekeken kívül mintegy hatvan állatot is megszámlálhatnánk, ha elég időt és energiát szánnánk a műveletre. A nádasdladányi tercián lakik például arapapgáj, jákópapagáj és persze klasszikus háziállatok is, mint amilyenek például a kacsák.

Fotós: Pintér Dóra

Az emutojás amúgy maga is különlegesség: gyönyörű sötétzöld színe van, s a tyúktojás 50-60 grammjához képest akár fél kilónál is többet nyomhat. S ami talán a legkülönlegesebb: a tojást nem a tojó, hanem a hím emu költi ki, képes rajta akár 52 napot is ülni, ám eközben lehet, hogy fel sem kel a cél érdekében, s emiatt igencsak legyengül. Dóráék ezt persze nem várják meg, inkább elveszik a tojást, s finom rántottát készítenek belőle. Egon meg alig várja, hogy végre megvakargassa valaki őt. Így van ez kérem rendjén!