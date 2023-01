Olvasónk néhány napja a Gyöngyvirág óvodától – Pozsonyi úton keresztül – egészen a volt Videoton ABC-ig lévő keskeny járdán sétált, amikor egy óvatlan pillanatban hátraesett. Szerencséjére nem történt nagyobb baja, azon kívül, hogy a könyökét beverte. Mint mondta, a gond azzal van, hogy vastag levélszőnyeg borítja az ominózus szakaszt és pláne esős, nyirkos időben hihetetlenül csúszóssá válik. Kiemelte azt is, hogy van, ahol alig látszik a járda.

– Szinte alig lépünk ki a lépcsőházból, és máris úgy érezzük magunkat, mintha egy kisebb erdőben járnánk, csak itt nem a fától nem látjuk az erdőt, hanem a levelektől a járdát. Miután esik, a levelek állaga megváltozik. A levélszőnyeg nyálkás lesz, csúszós lesz. Úgyhogy felejtsük el a rohangálást és nézzünk a lábunk elé! – mondta az egyik ott lakó, aki arra is felhívta a figyelmünket, hogy a Karinthy Frigyes utca lakótelepnél is hasonló állapotok uralkodnak az úton. Hogy kinek a felelőssége a járdák tisztán tartása azt nem tudja, de szeretné, ha javulnának a körülmények, mert ez így balesetveszélyes.

A falevelek parkolóhelyeket vesznek el, az amúgy is kevésből.

Fotós: Horváth-Buthy Lilla

Felkerestük a városgondnokságot az ügyben, hogy adjanak választ a felmerülő problémákra. Kérdéseink a Gyöngyvirág Óvodától egészen a Pozsonyi úttól felfelé lévő járdaszakaszra, valamint a Karinthy tér és környékére vonatkoztak.

– Az adott járda tisztán tartása a köztisztaságról szóló helyi rendelet szerint annak a területnek a tulajdonosának a feladata, amely előtt vezet a telekhatára teljes szélességében egészen az útpadka széléig. Az említett szakasz egyébként jelen pillanatban nem problémás, úgy tűnik, mintha össze lenne takarítva, az óvoda kerítése mellett láthatók is lombgyűjtő zsákok lehelyezve.

A fenti képet árnyalja, hogy egy buszváró peron is elhelyezkedik a területen, aminek a fenntartása viszont a mi feladatunk, de az is rendben van jelen pillanatban. A területen inkább az óvoda bejáratához vezető szakaszon és annak parkolójában áll fenn a sáros, lebomlott levél letapadás, amit géppel ma, kézzel holnap fog összetakarítani a köztisztasági csoport, ez itt a mi fenntartásunkban van.

A Karinthy tér lakótelepi járdák ugyancsak a fenntartásunkban vannak. Ezt a területet a 2022-es év végén már takarítottuk, az azóta még hulló lomb és csapadék elegye valóban a leírt állapotot hozta létre. Egyébként is a város ilyen területeit tisztítjuk akciószerűen ezen és a következő héten is, így belevesszük a listába a bejelentett területet is – nyilatkozta lapunknak Bozai István, a városgondnokság vezetője.