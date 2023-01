Szerencsére programokból nincs hiány – kezdi beszélgetésünket Karácsony András, ám mint hozzáteszi, el kéne a segítség pont emiatt. – Jelenleg egy fővel üzemel a Faluház, de elkélne már a segítség, mert a napközbeni szervezési feladatok mellett már nincs olyan délután vagy este, hogy ne lenne program, s már a hétvégék is egyre zsúfoltabbak. Felsorolni is nehéz, hogy mennyi eseményünk van egy héten. Kálozi Őszikék Nyugdíjas Egyesület próbái, zenés torna, kangoo foglalkozás, gránátalma hímzőszakkör, jógagyakorlás, baba-mama klub, szenior tánc, vesszőfonás, bútorfestés, békési hímzések szakköre, jobb agyféltekés festő szakkör, géppelvarró szakkör, zene elméleti képzés. Bármelyik foglalkozáshoz szívesen látunk tagokat, érdeklődőket. Több szakkörünk fő támogatója a Nemzeti Művelődési Intézet, amit ezúton is nagyon köszönünk.

Az egyik legújabb összejövetelünk pedig a méltán híres kocsmakvíz, amely az egyik leginteraktívabb módja annak, hogy szórakozzanak, okosodjanak és röhögjenek egy jót az ismerősökkel.

– A nem régiben indult kvízjáték ötletét egy másik település faluház vezetőjétől adoptáltam. A lényege, hogy havonta egy péntek este összejön általában 6 csapat a faluházban, csapatonként 4-6 fővel, és 54 kérdésre kell válaszolniuk az est folyamán hat témában. Az esemény érdekessége, hogy a csapatok ételt-italt is hozhatnak magukkal, játék közben is fogyaszthatnak, ám sokszor erre nincs idejük a sok fejtörő kérdés közben. Az első három helyezettet minden alkalommal díjazzuk, de maga a verseny egyben egy bajnokság is, melynek keretében decemberben az addig gyűjtött pontokból az év bajnokcsapatát is meghirdetjük. Reméljük, az ehhez hasonló programokkal kimozdíthatjuk az embereket a szürke hétköznapokból és közösséget kovácsolhatunk. Emellett a cél, a Minősített Közművelődési Intézmény cím megszerzése, amire idén lesz lehetősége először az ilyen kis települések közösségi színtereinek.

Karácsony András köztéri virágtartót és szemetest is készített a lakosok részére.

Forrás: Faluház

A falu szépítését, és a környezet gondozását szintén a szívügyének tartja a faluház vezetője.

– Ennek kapcsán több köztéri virágtartót készítettem, valamint szemetest is. Utóbbit a bútorfestő szakköröm egyik tagja festette ki virágos mintával, hogy egy kis színt vigyünk egy ilyen hétköznapi tárgyba. Úgy gondolom, néha elég egy-egy apró dolog, gesztus, hogy a vidámabbá tegyük a településünket. Jó példa erre az egyik lakói felajánlás is, ami szintén a közösségépítést szimbolizálja. Öröm volt számomra Ferenci Viktor földlabdás fenyőfája hiszen ebből lehet néhány éven belül a falu közös karácsonyfája. Viktorék élen járnak a közösség életében, az egyik legszebben kivilágított ház volt az övék az élő adventi kalendárium programunkban. Nagyon lelkes kis család a rendezvényeken, legyen szó akár főzőversenyről, akár borversenyről. Mindig számíthatok rájuk, a faluház szomszédságában laknak – zárta gondolatait Karácsony András.