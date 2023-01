Aki Zámoly felől autózik Csákberény felé, a település előtti kanyarban kamionokra, rakodógépekre, valamint a filmezéshez használt bluebox vásznakra, technikákra, reflektorokra lehet figyelmes. A helyieknek mindez nem okoz már akkora meglepetést, ugyanis ez a terület az elmúlt évtizedben igen kedvelt forgatási helyszínné vált.

A területen, úgy tudjuk, a 26. században játszódó, Halo című disztópia forgatásának előkészítése zajlik, bár olyan információnk is van, hogy vasárnap éjszaka feltehetően már a forgatás is megkezdődött, ugyanis a reflektorok fénye egészen a faluig is elvilágított. Az ezt megelőző mintegy 10 napban egyébként folyamatosan érkeztek ide a kellékek.

A területet is próbálják „filmkompatibilissá” átalakítani, például az egyik régi pajtaépületet lemezekkel vonták be, majd lefestették kopottasra. A forgatás helyszínétől nem messze kapott helyet a stáb parkolója, ahová Budapestről indult taxikat is láttunk megérkezni, de arról nincs információnk, érkeztek-e Csákberénybe ismert külföldi színészek.

A természetvédelmi területen ez már nem az első forgatás lesz

Fotós: Házi Péter

A Halo című sci-fi sorozat alapja egyébként egy 2001-ben indult videójáték széria. Ezeknek a játékoknak a története egy háború köré épül, ami az emberiség és egy teokratikus felépítésű társadalomban élő idegen szövetség, a Covenant között zajlik. A Covenant egy már kihalt ősi civilizációt, a Forerunnereket tiszteli istenükként, akiknek kipusztulását a Flood nevű élősködő fajjal vívott harc okozta.

Csákberény, pontosabban a mellette lévő, természetvédelmi oltalom alatt álló terület igen népszerű a filmesek körében. 2011-ben például ugyancsak e kies táj „alakult át” a ködös Albionná, azaz Britanniává. Az Isten óvja Britanniát! című családi vígjátékban Gérard Depardieu negyedik alkalommal öltötte magára a testes gall Obélix szerepét.

Fotós: Szanyi-Nagy Judit

2015-ben pedig tetőtől talpig bőrbe öltözött, íjakkal felszerelt lovas mongol harcosok lepték el a falu környékét. Túszokat szerencsére nem ejtettek, csak egy milliárdos filmsorozatot forgattak Marco Poloról. A Trónok harcához hasonlóan horribilis költségvetésből készült látványos sorozat (amelynek első évadját Malajziában, részben pedig Olaszországban és Kazahsztánban forgatták) a nagy olasz utazó, Marco Polo történetét meséli el. Azt az időszakot, amikor az 1270-es években Kubilaj nagykán udvarába kerül a fiatal olasz, először fogolyként, később egyre szabadabb szolgaként.

De forgattak itt már elefántokkal készülő reklámfilmet is, illetve több magyar zenész, együttes videoklipjét is.