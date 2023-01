Székesfehérvárról kifelé haladva, az Úrhidai út mentén szinte már megszokhattuk azokat az új társasházakat, amelyek Maroshegy legújabb kori történetének néhány éve szerves részei. Mögéjük tekintve, sőt mi több, elindulva a vadonatúj utcákon azonban kiderül: százával épültek és épülnek ma is az újabb és újabb házak, szoros, szigorú rendben követve egymást. Szürkék és fehérek, kockák és téglák, mértani pontossággal, pár lépésre egymástól. S amikor az ember azt hinné, vége az új övezetnek, újabb és újabb utcákba téved és amerre a szem ellát, a távolban is megkezdett építkezések alapjait látja. Családi házak, társasházak tengere terül el az egykor volt ősfás, természetes területen. Ez az a jelenség, amelyre sem az itt élők, sem pedig a legújabb kori városvezetők nem számítottak – ilyen gyorsan legalábbis. Vagy remélték, hogy a 2000-es évek elején megváltoztatott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) nem válik egyszer valósággá. Mégis így lett, s noha sok nehézséget felvet ez a jelenség, mégis akik ide költöznek, már most hangsúlyozzák: nagyon szeretnek itt élni. Brájer Éva, a körzet önkormányzati képviselője pedig azt mondja: a következő évek nagy feladata lesz e hirtelen kialakult maroshegyi városrész igényeivel lépést tartani.

Jönnek innen is és onnan is

A harmatosvölgyi utcákon járva és a maroshegyiekkel beszélgetve kiderült: sokan költöznek Harmatosvölgybe székesfehérvári panelekből, de Budapestről is. Ennek oka pedig az M7-es autópálya és a főváros jó megközelíthetősége, illetve az, hogy Budapest agglomerációja gyakorlatilag megtelt. Így szinte az mondható, hogy Budapest kiterjesztett vonzáskörzete immáron Székesfehérvárig ér - akkor is, ha Fehérvár a magyar nagyvárosok identitásával rendelkező, Budapesttől merőben eltérő világ.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

Brájer Évával elsőként Harmatosvölgy múltjára emlékeztünk:

- Eredetileg a terület egy állami tulajdonú társaság, az Antenna Hungária ingatlana volt, ahol régen rádióállomás működött – emlékezik vissza az önkormányzati képviselő, aki maga is itt él 1998 óta, ám akkor még nem ő volt itt a helyi képviselő, 2002-ben ugyanis listáról került a testületbe. - Az akkori maroshegyi képviselő támogatásával sikerült a területre vonatkozó építési szabályokat megalkotni, vagyis bekerült a Helyi Építési Szabályzatba (HÉSZ). 2005-ben jutott a téma a közgyűlés elé, melynek megvalósulását ma láthatjuk a valóságban. Hogy őszinte legyek, azzal a felszabályozással, és hogy a tulajdon magánkézbe került, akkor én nem értettem egyet. Többek közt én is felszólaltam ezzel kapcsolatban a közgyűlésen, arra bíztatva az akkori városvezetést, hogy érdemes lenne a városnak megszereznie a területet. Nem így történt, de amikor 2006-ban átvettem a területi munkát, kész HÉSZ szabályzattal vettem át a Harmatosvölgyet is. Az én véleményem, hogy a városrész élhetősége szempontjából talán nem a legszerencsésebben alakult a dolog. De hozzáteszem, ezért sem a magánberuházót nem lehet felelőssé tenni, sem azokat, akik ma már ott élnek. Látom ugyanis, hogy a lakók nagyon szeretnek ott élni, ami pozitívum. Rájuk épp úgy maroshegyiként tekintek, mint a régi lakókra. Emellett hozzáteszem, hogy az akkor kialakított HÉSZ sok érdekességet mutat - ami évekig nem jelentett problémát Maroshegynek, mert a későbbi pénzügyi válság eltolta a beruházások megkezdését. Sok éven át parlagon hevert a terület, s még talán szebb képet is mutatott ősfás környezetével. A legnagyobb szomorúságomra e fákat kivágták, lepusztították a területet. Ott sétálva látható is: hiányzik a szemnek a zöld. A keskeny, új utcák azonban közművekkel terheltek, a szolgáltatók pedig szigorú előírásokkal szabják meg, hová lehet zöldet ültetni. Tehát utólag fásítani – mert azért szándékom van erre -, nehézségekbe fog ütközni. Azt mindannyian látjuk a városban, hogy az elmúlt 5-7 évben a személygépkocsi szám megnövekedett, ami egyrész szerencsés, hiszen az emberek mobilak. Másrészt viszont ma már egy családban lehet 2-3 autó is. Ez pedig nagy teher a város teljes egészére nézve, s különösen így van ez Maroshegyen.

Útfejlesztések egyszer

Éppen ezért lenne nagy szükség a Bakonyi úttal összekötő elkerülőre, amely jelenleg azonban meghaladja a város költségvetését – állami támogatás kellene hozzá. Az Úrhidai útra szintén ráférne a megerősítés – be is került a megyei közgyűlésnek köszönhetően a Területi Operatív Programba (TOP), mint felújítandó s pályázati forrásért kiáltó beruházás, de a válság most mindent felülírt. Így erre még úgyszintén várni kell.

Szinte pillanatok alatt alakult ki a Harmatosvölgy - „városrész a városrészben” -, pedig egy ilyen nagy terület felfejlesztését meg kellett volna, hogy előzzön egy jelentős szakmai, városfejlesztési tervezés – vélekedik Brájer Éva. A harmatosvölgyi fejlesztés meglehetősen túlzsúfoltnak tetszik, pedig megeshet, nem mást látunk, mint a 21. századi fiatalok egy részének legújabb kori igényeinek megvalósulását. A világ ugyanis változik, még ha sokak számára szokatlan irányban is. A 2023-as év egyik első hétköznapján is a legtöbb sétáló az itteni utcákon babakocsit tologató édesanya vagy nagymama volt. Rajtuk kívül építőmunkások voltak a legtöbben az övezetben.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

Kis telek, kis gond

- Míg 10 éve szívesen bevállalta egy család, hogy egy 22 méter szélességű kertet tart fenn és ápol, ez ma már nem biztos, hogy jellemző. Ez a jelenség hozhat városfejlesztési változásokat – nagy örömmel laknak ugyanis kisebb telkeken, egymáshoz közelebb az emberek. Ezért is lehet kereslet a Harmatosvölgy belső utcái iránt is – vélekedik az önkormányzati képviselő, aki szerint már az is nagy nehézségbe ütközik Harmatosvölgyben, ha játszóteret szeretnének kialakítani. Merthogy szeretnének a lakók, de nincs olyan városi terület, ahová telepíteni lehetne.

- Egy kisebb háromszög terület van önkormányzati kézben a Kovásznai úttól nem messze, ami viszont záportározónak van kijelölve. Ma pedig, mint tudjuk, az esők rövid idő alatt nagy mennyiségben esnek le, ennek a víznek pedig el kell valahol folynia. Így e tározó léte nagyon fontos a helyiek számára is, ezt nem vehetjük el, még akkor sem, ha nagyon jó lenne ott egy játszótér. A Rádió lakótelepen és a Gárdonyi Géza Művelődési Ház előtt vannak tervek játszótér kialakítására – ha a költségvetés majd megengedi.

Jó hír a maroshegyi apróságoknak

Az új, épülő, szeptemberben nyíló bölcsőde sem véletlenül került az Úrhidai út mellé:

- Volt ott városi területünk, s hozzá állami támogatásunk, ezért dönthettünk arról, hogy itt valósuljon meg. A tervezőknek köszönhetően pedig kívül-belül egy hihetetlenül modern, korszerű épület jöhetett létre. A Százszorszép bölcsőde tagintézményeként fog működni, így ott lehet érdeklődni a jelentkezéssel kapcsolatosan. A bölcsődék esetében nincs beiratkozási idő, tehát folyamatosan fel lehet iratkozni a jelentkezési listára – hangsúlyozta Brájer Éva, aki tudja jól: ha a Harmatosvölgy megtelik új lakókkal, nem csak a gyermekellátás vagy a közútfejlesztés területén néznek majd szembe új igényekkel. Sőt, Maroshegyen nem csak itt nőnek ki a földből újabb s újabb társasházak, „negyedek”: a Nagykárolyi úton is hamarosan folytatódnak a fejlesztések.