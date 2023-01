Az évek óta megrendezésre kerülő bormustrának nem titkolt célja, hogy a fehérvári borszerető közösségnek minél több kis borászatot hozzanak el, akár a környékről, akár pedig ország egész területéről.

Szombaton este 17 borvidék 33 borászata volt megtalálható, általában kisebb családi borászatok, de természetesen a nagyok is képviselték magukat.

– Például Agárdról a Csóbor, ami viszonylag egy nagy borászat, úgyhogy semmiképpen sem zárjuk ki a nagyokat sem, de tényleg az a cél, hogy kisebb borászatokat is be tudjuk mutatni a borkedvelő közönségnek– adott tájékoztatást Fáncsi Viktória, a rendezvény szervezője.

Az országos borterületeket tekintve is szerencsésnek mondható Fejér megye, mivel két borvidék is megtalálható a területén. Az Etyek-Budai borvidék és a Móri borvidék. Mind két terület inkább a fehér borairól híres, így kezdetekben a bormustrákon a fehér borok voltak többségben, de most már teljesen kiegyenlítődött a kínálat, amiből kóstolni lehetett.