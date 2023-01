– A mindennapjainkat átszövő változatos, játékoskeretek között szervezett tevékenységek mellett éves programtervünkben is arra törekszünk, hogy minél több élményhez juttassuk gyermekeinket, legyen az színházi előadás, bábelőadás, zenés interaktív produkció vagy pedagógusaink által előadott meseelőadás kezdte beszélgetésünket, majd konkrét példákat is felsorolt az intézményvezető.

– Igyekszünk mindig valami alkalomhoz kapcsolni az előadók meghívását. November végén már volt egy bábelőadásunk, mely a Mikulásváráshoz kapcsolódott, a ,,Furfangos Paraván” előadásában. Most, mivel beléptünk a farsangi időszakba, gondoltuk megörvendeztetjük a kicsiket egy vidám mesével. Választásunk a Léghajó Meseszínházra esett, akik évek óta óvodánk visszajáró vendégei. Munkásságukkal teljesen meg vagyunk elégedve, gyermekcentrikusak, bájosak; értenek a kicsik nyelvén, mindig mosolyt varázsolnak arcukra, ahogyan az néhány napja történt. Már most megkértük őket egy későbbi fellépésre is, mely a Föld Világnapja alkalmából megszervezett témahetünkön kerül majd megvalósításra, az adott témában.

Ami legfontosabb számunkra, hogy boldog, mosolygós, csillogó gyermekszempárok nézzenek vissza ránk!

Emellett igyekeznek a családoknak is kedvezni és spórolni, ahol tudnak, amelyre a néhány hónapja átadott vadonatúj csoportszobájuk tökéletesen alkalmas.

– A korábbi években mindig utaztattuk a gyermekeket Sárbogárdra bérletes előadásra, a szülők kifizették a bérlet árát (betegség esetén kárba veszett) és az útiköltséget. Ebben a formában egyre több kiadást jelentett a családoknak és nem tudta mindenki biztosítani gyermekének. Ezért döntöttünk úgy, hogy inkább helybe, a gyermekek számára biztonságot jelentő környezetbe hozzuk a színházat és akkor mindenki, kicsi-nagy, bölcsis szórakozhat. A tavasz – nyár folyamán bőven lesz még programunk, melyek nagyvonalakban már szervezés alatt vannak, terveinktől és anyagi helyzetünktől függően hívunk majd fellépőket, hogy ezzel is színesítsük, emeljük a rendezvényeink színvonalát. És ami legfontosabb számunkra, hogy boldog, mosolygós, csillogó gyermekszempárok nézzenek vissza ránk!

Az előadásoknak, mint tudjuk van anyagi vonzata is, ami évről-évre emelkedik, de az Alapi Óvodásokért Közalapítvány és a szülők támogatásával minden gyermeknek lehetősége nyílik arra, hogy részt vehessen olyan programokon, amelyekre sok családban nincs lehetőség! Ezúton is szeretném megköszönni a támogatásokat! – zárta gondolatait Zuppon Andrea intézményvezető.