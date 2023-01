„Végleg zárva” - ez áll annak az élelmiszerboltnak az ajtaján, mely számos ott élő napi bevásárlásainak volt a helyszíne. A bolt elé érve, még az ajtón szereplő tábla elolvasása előtt sejteni lehetett, hogy itt bizony nem néhány napos bezárásról van szó. Kovács Vera és családja saját bőrén tapasztalja, hogy mekkora segítség volt a kisbolt, hiszen 85 éves nagymamája egyike azoknak, akik ott tudták beszerezni a napi élelmiszereket.

„Pár napja bezárt a bolt, ez volt az egyetlen a lakótelepen. Elképzelhető persze, hogy nem volt gazdaságos, mert akinek kocsija van, azok közül sokan a nagyobb bevásárlóközpontokban vásárolnak. De így mi lesz azzal a sok idős, egyedül lakó emberrel, akinek ez volt az egyetlen bevásárlási lehetősége? – tette fel a kérdést Vera a közösségi oldal egyik csoportjában, bízva abban, hogy talál olyat, akik hasonló cipőben jár.

Fotós: Fehér Gábor / FMH

Bejegyzése után nemsokkal jó néhány hozzászóló akadt, akik elmesélték, hogy ők is ott laknak és a bezárás óta 15-20 percet kell sétálniuk vagy buszra ülni, hogy eljussanak a legközelebbi bolthoz. Sőt, volt olyan is, akinek szintén idősebb családtagja él a lakótelepen és nem tudja, hogyan tudja neki segíteni. Többen szóbahozták a nagyobb áruházak online házhozszállítási lehetőségeit, illetve volt, aki magára vállalta, hogy bevásárol az idősebb lakóknak.

Megkerestük Földi Zoltán önkormányzati képviselőt, aki a 10. számú választókerületért, ideértve a fecskeparti lakótelepért is felel, hogy tájékoztatta-e őt az élelmiszerbolt a bezárásról.

- Lévén, hogy kereskedelmi tevékenységről beszélünk az élelmiszerboltnak nem kötelessége tájékoztatni a bezárásról, ahogy azt meg sem tette. Sajnos én is most értesültem erről. Szomorú a helyzet, hogy bezárt az egyetlen, közvetlenül a lakótelepen lévő kisbolt, de valószínűleg ennek anyagi okai voltak. Az üzemeltetőnek nem érte meg fenntartani, mert nem hozott annyi bevételt. Korábban az ONCSA telepnél is ugyanez történt, igyekeztem megoldást találni, de nincs ráhatásom a kereskedelmi tevékenységek üzemeltetésére – mondta lapunk megkeresésére a képviselő.

A boltbezárás okairól érdeklődve megkerestük a boltláncot is, ha kérdéseinkre válaszolnak, az álláspontjukat természetesen közöljük.

