Buli 1 órája

Batyus is, farsangi is: báloznak a maroshegyi lakók

Tavaly is jól sikerült, így idén is arra lehet számítani, hogy a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár farsangi batyus bálja ezúttal is jó móka lesz.

Bulira, zenére és finom – hozott – ételekre számíthat az, aki február 17-én, pénteken este elmegy a 20 órakor kezdődő farsangi batyus bálra a Gárdonyi Géza Művelődési Házba. A Sóstó környékén élők számára ez egy remek kikapcsolódási lehetőség lesz a téli szezon vége felé, az eseményre azonban február 3-ig jelentkezni kell. Az ételfogyasztásról minden résztvevőnek magának kell gondoskodnia – hívja fel a figyelmet a szervező a batyus bálok jellegzetességére.

