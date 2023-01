Az ünnepi időszak utáni első hagyományos, szombati piacnapon sokat útra keltek, hogy egyenesen a termelőktől szerezzék be kedvenc ételeik hozzávalóit vagy itt, a Jancsárkertben vásárolják meg az immunerősítéshez elengedhetetlen gyümölcsöket, zöldségeket.

Ahogy arról már beszámoltunk, jelenleg átmeneti helyen üzemel a piac, a korábban megszokott Balatoni úti épület mögötti csarnokban és annak udvarán értékesítik termékeiket az ország több pontjáról érkező termelők. Az év első hétvégéjének tapasztalata alapján választékból idén sem lesz hiány, az érkező vásárlókat friss, kinézetre is ínycsiklandó termékek várták. S természetesen vásárlókból sem volt hiány…

Az év első napjaiban is népszerűek voltak a zöldségek és a gyümölcsök, s a tejtermékekért is sokan sorba álltak, csak úgy, mint a friss tojásért. Ugyancsak jól fogytak a pékáruk és az édességek is, a megannyi ízvariációban kínált rétesek szintén nagy sikert arattak. Nem volt ez másképp a húsokkal sem: legyen meleg nyár vagy enyhe tél, a friss húsok a legtöbb háztartásban a főzés alap hozzávalói, így azok iránt láthatóan most sem csökkent a kereslet.

Ami a piac helyét illeti, komoly munkálatok előtt áll a terület, s bár a beruházás láthatóan még igencsak kezdeti fázisban van, a végeredmény garantáltan elnyeri a vásárlóközönség szívét. Mint azt korábban megírtuk, a piacnak helyet adó Balatoni úti ingatlan tulajdonosa mintegy másfél milliárd forintos beruházást indít a területen. A fejlesztés részeként felújítják a Jancsárkert termelői piac épületét, megépül egy teljesen új EcoFamily áruház, s a parkoló bővítése mellett egy látványpékség is helyet kap a területen. A beruházás várhatóan 2023 októberére készül el.