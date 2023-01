- Társaságunk 65 településen, 350 ezer lakost lát el hulladékszállítási közszolgáltatással. Ügyfeleinknél minimum heti egy, de akadnak helyek, ahol két-három alkalommal ürítjük az edényeket. Ekkora számosság mellett valóban előfordulhat, hogy eltörünk egy-egy edényt – kezdte a választ Budai Dóra, PR vezető, aki azt is elmondta, a kukák törésének több oka is lehet.

Az egyik, ha nem szabványos hulladékgyűjtő edényt használ valaki. A kereskedelmi forgalomban kapható edények egy része nem felel meg az előírt magyar szabványnak és ugyan olcsóbbak, de rosszabb minőségűek és a rendszeres gépi ürítést sem viselik jól. Tipikusan ezek a kör alakú, kerék nélküli, fémből vagy gyengébb műanyagból készült kukák, amelyeknek a fedele is csak egy ponton illeszkedik. A szabványos edények ezzel szemben csendes, tömörgumi kerekekkel felszereltek, tetejük általában négyzet alakú és fedelük két ponton is illeszkedik a kuka testéhez, anyaguk pedig UV-, hideg-, meleg-, és vegyszerálló. Törés eredhet elhasználódásból is, hiszen ezek az edények hóban, fagyban, 40 fokos hőségben a szabadban vannak és idővel veszítenek anyagminőségükből is.

A PR vezető felhívta a figyelmet, hogy nem szabványos kukák esetében a vállalat az általános szerződési feltételekben foglaltak szerint nem kártalanítja a póruljárt ügyfelet. Ugyancsak ebben a szerződésben szerepel, hogy 10 évnél idősebb edényekre sem vállalnak felelősséget. Márpedig tapasztalatok szerint bőven akadnak még ma is az 1970-es évekből származó, használatban lévő edények. Klasszikus értelemben amúgy sem fizetnek, hanem pótolják vagy javítják a sérült edényt, ha jogos a reklamáció.

Budai Dóra hozzátette, gyakran maguk az ügyfelek is tehetnek arról, hogy törik az edényük, mert túl sok szemetet tömnek bele, vagy azért, mert nem háztartási hulladékokkal – pl. építési törmelékkel - pakolják tele, amitől a kuka túlsúlyossá válik. – Kevesen gondolnák, de a nem megfelelő módon kukába tett hulladék, pl. befeszült kartonpapír is okozhat gondot, ugyanis ilyen esetekben többször kell „veretni” az edényt, hogy a szemét kijöjjön a kukából. Télen az is gyakran előfordul, hogy belefagy az edénybe a hulladék, így vagy ott hagyjuk a hulladékot és akkor az el nem szállítás miatt kapunk reklamációt, vagy megkockáztatjuk az edény ürítését és ezzel annak a sérülését – mondta el Budai, aki hozzátette, mivel a társaságnál minőségi munkavégzésre ösztönző motivációs rendszer működik, mely alapján a hibát vétő munkatárs anyagi megrovásba részesül, így érdekük, hogy odafigyeljenek a kukák megfelelő ürítésére.