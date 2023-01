- Vélhetően a téli szünet miatt vannak most ilyen sokan, hiszen néhány hét kimaradt a Vadvasárnapokból az elmúlt időszakban, ám januártól ismét visszatérünk a régi kerékvágásba és minden vasárnap várjuk az érdeklődőket – mondta el Schmidt Andrea, állatorvos, miközben a délelőtt 10 órakor kezdődő program előtt két segítő kolléganőjével készítette elő a Vadvasárnap aktuális „sztárjait a show-műsorra”.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

A nagyjából 1-1,5 órás bemutatóból az érdeklődők megismerhetik a központ működését, egyes bent lévő állatok ellátását, esetlegesen szükséges gyógykezelését. A téli bemutatók főszereplői most azok a kis állatok, akik a központban telelnek, így pl. a denevérek és a sünök. – A sünök közül olyanok vannak nálunk, akik az ősszel nem voltak megfelelő súlyban ahhoz, hogy téli álomra vonulhassank. Őket ébren kell tartani és rendszeresen etetni. Pontosan 9 sünink van most. Mivel enyhe a tél, egyes denevérek megébrednek a hibernációból, ám miközben mocorognak, kilökhetnek az alvóhelyről másokat, akik – városokban főleg a lakótelepes övezetekben – ilyenkor a kemény betonra esnek a magasból. Múlt héten is hoztak be hozzánk négy ilyen példányt, akikről a vizsgálat után kiderült, nem esett komolyabb bajuk, de mivel a baleset ellenére sem ébredtek fel teljesen, kitettük őket a denevérodúba, ahol maguk dönthetik el, hogy maradnak-e és alszanak tovább, vagy felkelnek és keresnek maguknak egy szimpatikusabb helyet.

A kinti a röpdékben gyógyulóban lévő madarakat is meg lehet nézni. A látogatók találkozhatnak többek között egy szelídítés alatt álló egerészölyvvel, akinek nem csak a szárnya sérült, de elvesztette az egyik szemét is, ami ennél a fajnál komoly problémát jelent. Emiatt nem lehet már visszaengedni a természetbe. - A központ „kakukk tojása” – mivel csak hazai fajokat fogadunk be - egy görög teknős, aki egy kutyatámadást követően került a fővárosból hozzánk és azt tervezzük, hogy miután teljesen felépült, az állatkertbe visszük – árulta el a doktornő, aki arról is beszélt, hogy a Vadvasárnapok sorozattal kapcsolatban rengeteg pozitív visszajelzést kaptak és pozitív hozadéknak tekinthető az is, hogy egyre többen keresik őket, ha kérdésük van vagy sérült állatot találtak.