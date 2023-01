A gyerekeknek írt meséivel népszerűvé vált írónő rengeteg helyen megfordul a természetfotóihoz kapcsolódó mesékkel, leginkább iskolákban és könyvtárakban és buzdít az olvasásra.

Az interneten meghirdetett könyvtárak karácsonyi szépségversenyének sem más a célja, mint a könyvtárak és az olvasás iránti érdeklődés fokozása.

A szépségversenyre néhány képpel lehetett pályázni, amit idén az írónő ki is hegyezett a mostani válságos időszakra, ahol a könyvtárak kitartanak, még most is.

Az enyingi Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 2022-ben indult először a megmérettetésen és máris a kreatív csoportban elnyerték a különdíjat.

Jutalmuk sok-sok mesekönyv, naptár és golyóstoll mellett egy emléklap volt. Gratulálunk!