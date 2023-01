Kedden délelőtt arra jártunk és jól látszik, gőzerővel készülnek a forgatásra. Kellékesek és technikusok sokasága dolgozik azon, hogy azokat a hatalmas darukat és különböző gépeket, amelyek mellett tulajdonképpen szorgos kis hangyáknak tűnnek, a helyükre állítsák.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A hatalmas területen itt-ott már a reflektorok bekötésén és beállításán is dolgoznak, amik mind-mind arra szolgálnak, hogy a vásznak előtt a nézők a tökéletes képet kapják az elképzelt jövőben játszódó sorozatból. Ha hihetünk a szemünknek az első képkockák forgatása hamarosan elkezdődik – vagy éppen már meg is történt –, hiszen láttunk olyan személyt a helyszínen, aki hatalmas szoknyáját felhúzva gázolt át a jókora csapadék miatt kialakult sártengeren.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A forgatási helyszín közelében, a gánti körforgalom szomszédságában pedig tulajdonképpen egy ideiglenes falu nőtt ki a semmiből. Számos lakókocsi, kamionok és más járművek sorakoznak, amelyek feltehetően a színészek és a különböző stábtagok pihenéséhez nyújtanak majd helyet.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap



Arról, hogy meddig tart majd a forgatás, nincs információnk, az viszont biztos, hogy a közlekedés biztonságára ez idő alatt is figyelni fognak. A hatalmas gépek akaratlanul is jelentős mennyiségű sarat hordtak az utakra, a burkolatot viszont ottjártunkkor is több szakaszon tisztították.