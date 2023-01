A Z genereációt érintő kérdéseket feszegetett az a film és az azt követő beszélgetés, amely múlt pénteken, Székesfehérváron, a Barátság Moziban várta a fiatalokat. A Jövő nyár című magyar nagyjátékfilm bemutató előtti filmvetítését követő beszélgetésbe aktívan bekapcsolódtak a fiatalok is, akikkel bensőséges diskurzus alakult ki a rendező-forgatókönyvíró Kárpáti György Mórral.

- Olyannyira érdekelte őket a téma, hogy a mi tizenegy fős csapatunk még a parkolóban is folytatta a beszélgetést – árulta el Janó Andorné, a Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület vezetője. - A Z generációt érintő mentális zavarokról és depresszióról láthattunk jeleneteket a filmben. A tragédiákra sokszor nincsenek konkrét okok, magyarázatok az itt maradottak számára. Ez a film nem erre kereste a választ, hanem inkább bemutatta, hogy mit is okoz egy ilyen trauma a felnőtté válás előtt álló fiatal közösségnek. „Nem akart megszűnni, hanem egy nagyot aludni.” – mesélte az egyesület vezetője, aki elárulta a feol.hu-nak azt is: minden résztvevő valamilyen módon érintett abban a témában, amiről beszélgettek a filmvetítés után. – Kérdeztem tőlük, kihez fordulnának, ha baj van? Szóba kerültek az iskolapszichológusok, a pszichiáterek, az osztályfőnökök és az egyéb lehetőségek is. Tabutéma még ma is szakemberhez fordulni lelki nehézségek esetén. Éppen ezért érthető, hogy nem szívesen beszélnek róla, mégis azt látom, egyre jobban megnyíltak. Azt hittem, türelmetlenek lesznek, de nem voltak – értették a filmbeli utalásokat, ahogy a cselekmények mögött rejlő érzelmi szövevényeket is. Beszélgettek a nyitott kérdésekről, arról, mi lett volna, ha… és arról is, hogyan próbálják a fiatal közösségek feldolgozni a hiányt, amit egy elvesztett társ okoz.