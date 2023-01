Menteni, amit lehet

A Szár-hegy élővilágának védelmét 2006-ban tűzte zászlajára a helyi közösség. A kőbánya termelésének hirtelen fellendülése irányította a lakosság figyelmét arra, hogy a növekvő tájseb, a természeti területek fogyása olyan visszafordíthatatlan folyamat, amely kapcsán szót kell emelni. Tucatnyi lakossági fórumot követően megalakult az Együtt Kőszárhegyért Egyesület. Célkitűzésük, hogy bemutassák a Szár-hegy értékeit és minél többet megmentsenek azokból.

Az önkormányzat nemcsak a kezdeményezés mögé állt, de a legfontosabb településfejlesztési célok közé emelte az egyesület legfőbb törekvését: legyen egy tanösvény. A tervet néhai Szász András településfejlesztővel dolgozták ki, az élővilág feltérképezését Szieberth Dénes, a kőzettani értékek feltárását Futó János geológus végezték. A környezetvédelmi és jogi jellegű kérdésekben az önkormányzat állt be a projekt mögé.

– Az akkori kezdeményezésből mára hagyomány nőtt ki. Minden év márciusában, a Tavaszi Hérics környezettisztasági akció keretében, önkéntesek segítségével kicsit kitakarítunk a hegyen. Áprilisban a Föld Napja környékén, a “Kőszár-hegy-menet” akció programmal pedig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy sokunknak fontos a Szár-hegy és szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának az aktivistákhoz – mondja Borján Péter, Kőszárhegy polgármestere.

Lassan megvalósultak az elképzelések

Az elmúlt másfél évtizedben az önkormányzat tulajdonába kerül több mint tizenöt hektár terület – elsősorban a hegyoldal és az erdő – amelyek helyi védettség alatt állnak. Megalapították a Devon Kőparkot és a Szár-hegy Tanösvényt, amely bekerült az országos túraútvonalak közé is.

– A fejlesztések és a fenntartás mögött sok száz önkéntes munkaóra van. Az első lépések között a magassági pont beton tömbjét kellett megerősíteni, ami nagyon omladozott akkoriban.

A nagyobb léptékű beavatkozásokhoz már pályázati forrásokat használtak fel. Gépek segítségével kitakarították és járhatóvá tették a több évtizede elhanyagolt mély utat. A hegyoldalon található, úgynevezett kézi kőfejtőkből, több ezer köbméter – főleg építési törmeléket – kellett eltávolítani. A kisebbet már egy évtizeddel ezelőtt kitisztították, a nagyobbat pedig egy éve sikerült. Ennek eredményét tavaly tavasszal Törő Gábor képviselő is megnézte.

A kézi kőfejtők kedvelt pihenőhelyek, rendezvényhelyszínek és sok ásványtani érdekességet is bemutatnak. Elkészült a Panoráma Pihenőpark is – a meglehetősen tájidegen torony tövénél – ahonnan lélegzetelállító kilátás tárul elénk széles látószögben a Mezőföldre és környékére.

A turisták felé kacsintva

A tanösvényhez tartozó Devon Kőparkba minden évben kerül néhány új sziklatömb a bányából, amelyek a földtörténeti korokat mutatják be a geológián keresztül. A tanösvény eredeti tervei huszonkét tájékoztató táblát és megállóhelyet tartalmaznak, a legérdekesebb kőzettani és élővilági érdekességeket bejárva.

– A Szár-heggyel kapcsolatos projekt elsődleges célja az élővilág, a természeti környezet védelme, de egyúttal helyi rekreációs területként is funkcionál a Szár-hegy. Térségi vagy nagyobb hatókörű ismertsége visz tovább a turisztikai, idegenforgalmi használathoz. Úgy gondolkodtunk, hogy ezt az utat úgy járjuk be, hogy kis lépésekben, a közösségi igényekhez igazodva haladunk a helyi jelentőségű védelemtől az idegenforgalmi nevezetességekig, fokozatosan növelve a terület turisztikai vonzerejét.

Több tíz millió a további fejlesztésekre

– A most megvalósuló projekt 2016-ban fogalmazódott meg. Minden adódó alkalommal nyújtottunk be pályázatot és most sikerült elnyernünk forrásokat. A beruházásban tervezzük elkészíteni a tanösvény egy újabb szakaszát, valamint a Kőpark információs tábláit. Ez nemcsak táblák kihelyezését jelenti, hanem annak a szakmai dokumentációs anyagnak az elkészítését is, amelyre a táblák épülnek. A pihenőparkhoz közel, a lakott terület határán parkolókat és szociális helyiségeket építünk ki. Ez utóbbinak már kifejezetten az a célja, hogy növelje a terület idegenforgalmi értékét is – zárta gondolatait a polgármester.