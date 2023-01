Olvasóink is jelezték a hétvégén, illetve e sorok írója is szembesült a ténnyel - amikor néhány napja a Halesz-parki rekortán pályán szeretett volna egyet futni - , hogy napok óta vízben áll a pálya legmélyebben fekvő része. Ovasóink közül talán többen is emlékeznek rá, hogy egy jó évtizeddel ezelőtt mindennapos jelenség volt a Haleszben, hogy a liget számos pontja vízben áll, ám ezt a problémát a városgondnokság már évekkel ezelőtt megszüntette azzal, hogy komoly vízelvezető rendszert épített ki a területen.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

Szóval ennek fényében különösen furcsa most mégis azt látni, hogy a rekortán pálya egy része víz alatt van. Megkérdeztük Bozai István városgondnokot, hogy mi lehet az oka annak, hogy a vízelvezetés ellenére mégsem folyt most el a víz. Mint megtudtuk, nincs gond a parkban kiépített vízelvezető rendszerrel, de azt érhető módon nem az ilyen extrém csapadék elnyelésére tervezték. Azért sem, mert ha minden vizet gyorsan levezetne, akkor az a parkban lévő fák vízellátását is veszélyeztetné.

Másrészt a park talaja is fagyott, ez sem engedi gyorsan leszivárogni a vizet, de Bozai István becslése szerint néhány nap alatt rendeződik itt a helyzet, eltűnik a víz.

Ha már a fák vízellátásáról van szó, érdemes megjegyezni, hogy a Halesz-parkban rendszeresen ültet fákat a városgondnokság. Nemrégiben például éppen a futópálya mellé kerültek ki mintegy 2 méter magas , tehát igen tekintélyes méretű előnevelt fák, amelyek éppen méretük miatt nagyobb biztonsággal maradnak életben.