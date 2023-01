A megemlékezés első perceiben Herczog Edit, korábbi szocialista EP-képviselő, a szervező Tarsoly Egyesület tagja arról beszélt, 1942. január 20-a nagyon sokáig nem volt a köztudatban Magyarországon, s semmiképpen sem méltó, hogy ünnepnapként beszéljünk róla, ez sokkal inkább egy gyásznap.

A wannsee-i konferencián a „zsidókérdés végső megoldásának” megtervezéséről tanácskoztak.

– Nemcsak, hogy korábban nem tudtunk erről a konferenciáról, de azt sem bogoztuk végig, hogy a holokauszthoz vezető útnak ez a nagyon fontos állomása megtörtént. Megálltunk előtte, s nem nagyon kerestük, hogy kik voltak azok, akik erről döntöttek. Most már tudjuk. – tette hozzá Herczog Edit.

A Székesfehérvári Zsidó Hitközség imatermében tartott eseményen Váczi Márk történész a fehérvári kötődésű zsidó családok jelentőségéről tartott előadást.

– 1843-ban a Deutsch család nyitotta meg az első székesfehérvári nagyáruházat, ez már a reformkor vége, még a forradalmi hangulat küszöbén voltunk ekkor. Nevüket később Deákra magyarosították, és egészen a vészkorszakig, illetve 1941-ig – amikor elvették a javaikat – működött a Deák Testvérek Áruháza. Ebből a kereskedő családból származik az a Deák Tamás, aki meghatározó szerepet tölt be az itteni hitközség életében, valamint Székesfehérvár kereskedelmi és kulturális életében is. – fogalmazott Váczi Márt, aki felidézte többek között a szintén zsidó Grósz család történetét is.