Az előttünk álló esztendő nem kifejezetten a nagy fejlesztésekről szól, sokkal inkább a túlélés az önkormányzatok célja. Ettől függetlenül a két településrészből álló Balinka előtt sok feladat és munka áll. Ezek között a legnagyobb falat mindenképpen az a 267 milliós pályázat, melynek köszönhetően a közeljövőben megkezdődik egy 30 éve dédelgetett álom megvalósítása, vagyis Mecsér településrész főutcájának, a Dorschner utca felújítása. De más tervek is vannak. Erről Wéninger Lászlót kérdeztük. A polgármester elmondta: -A Magyar Falu Program keretében befejezzük Balinka településrész kultúrházának felújítását ebben az évben, így még 2023-ban új aljzatot kap a színházterem és az előtér, megújul a vizesblokk, emellett új tetőhéjazat és kerítés is épül. De nagyon várjuk a falugondnoki buszt is, hogy megkezdhesse az új falugondnokunk a munkáját.

A futó pályázatok mellett a tervezettekre is rákérdeztünk. A település vezetője úgy fogalmazott: -A 2023. évi kiírásokat még nem ismerjük, így nem tudjuk mire is tudunk majd pályázatot benyújtani. Terveink között lenne két belterületi utunk, illetve a két településrészen, a főút mellett futó járdák felújítása.

Mint megtudtuk, Balinka megtakarításainak egy részét elvitte a jelentős rezsi áremelkedés, így kevesebb juthat az egyes pályázati források kiegészítésére, viszont ez a hiány valamelyest enyhült, mivel az önkormányzat kapott rezsitámogatást a 2023-as évre.