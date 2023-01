Még novemberben számoltunk be arról a Budai úti esetről, miszerint a lakók nem tudják megfejteni, mi okozhatja azt a mély, hol erősödő, hol gyengülő zajt, amely az alvási időszakra is kihat a szóban forgó épületben. Nos, a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet érdeklődésünket követően kivizsgálta az ügyet. A feolnak megküldött levelük szerint szakembereik többször jártak az épületben, azt átvizsgálták és nem találtak semmilyen gépészeti rendellenességet.

Mint írták, az ott lakóktól eredménytelenül érdeklődtek, mert senki nem hall zúgást, kivéve az a hölgy, akiről korábbi írásunkban beszámoltunk. Felajánlották az illetőnek, hogy igazságügyi szakértőt kérnek fel a felvetett probléma kivizsgálására, de a hölgy ezt nem fogadta el. „Sajnos nem tudunk olyan zajt megszüntetni, amelyet kizárólag egyetlen ember hall.” – fogalmazta meg a szövetkezet, amelynek véleménye szerint nem született volna meg a korábbi újságcikkünk, ha a panasz körülményeit ellenőriztük volna.

Nos, ezen a véleményen felbuzdulva elmentünk a szóban forgó épületben lakó hölgyhöz, hogy saját fülünkkel is meggyőződjünk arról, pontosan mit és hogyan lehet hallani.

Azt már a legelején leszögezhetjük, hogy valóban nem egy olyan zajról van szó, amely a hang ereje miatt lehet zavaró. Leültünk a nappali közepére, s csendben hallgatóztunk. Ekkor valóban lehetett egy olyan, talán egy hajómotor hangjához hasonló, de igen halk morgást hallani, aminek az üteme változott. Ez a hang szinte biztosan nem zavarja azokat, akik családjukkal élnek ebben az épületben, s este megérkezve tévéznek vagy beszélgetnek egymással, mert az ilyen jellegű zajok teljesen elnyomják ezt a halk morajlást. Panaszos olvasónk is arról beszélt a feolnak, hogy ezt a hangot annak alacsony rezgése miatt feltehetően sokan nem is hallják. Tapasztalatai szerint a hozzá érkező látogatók kisebbik része hallotta csak, s van, aki egyáltalán nem is értette, mi a probléma. Ő viszont napközben otthon dolgozik, s ilyenkor, amikor a ház más zajai nem nyomják el a szóban forgó morajlást, az nagyon zavaró tud lenni, pláne, ha egész nap hallható. Ugyanez a helyzet éjszaka is. Hozzátette, a zajt a 2022-es fűtési szezon kezdetén, októberben hallotta először, pedig hosszú ideje ebben a lakásban él. Mint mondta, azért nem fogadta el a szövetkezet által ajánlott igazságügyi szakértőt, mert fenyegetésnek érezte azt a kitételt, miszerint ha a szakértő nem talál hibát, akkor a szakértői díját a szövetkezet ráhárítja panaszosunkra. Tudomása szerint egyébként többen is hallják ezt a zajt a házban, csak őket nem zavarja ez annyira, hogy panaszkodjanak, ezért meg sem keresték a szövetkezetet.

Összegezve talán azt mondhatjuk, olyan problémáról van szó, ami sokaknak egyáltalán nem is probléma. De annak, aki egész nap otthon van és ezt hallja, „kihegyeződhet” rá a füle és nagyon idegesítővé válhat. Olvasónk most relaxációs zenét hallgat, s ezzel „nyomja el” az őt zavaró hangokat.