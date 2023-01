Somogyi László gázszerelő két lehetséges okot jelölt meg a gáz égése során megjelenő sárgás lánggal kapcsolatban. Mint mondta, az egyik lehetséges ok, hogy az égéshez szükséges levegő ellátása kevés. Ez előfordulhat akkor, a levegő bevezető nyílások elszennyeződtek, a szakember elmondása alapján ilyenkor sárgás-fehéres, esetleg kormozó láng látható.

– Mivel több helyen panaszkodtak, inkább a második ok a valószínű, a láng elszíneződését a gáz által szállított valamilyen anyag, a sárgás színt például nátrium okozza – emelte ki Somogyi László. Mint mondta, ez a jelenség legtöbbször akkor alakulhat ki, ha valamilyen karbantartást, felújítást végeztek a gázvezetéken és felkavarodott az abban lerakódott por. A szakember hangsúlyozza, ez egy teljesen ártalmatlan jelenség, se a működésben se a készülék fogyasztásában nem okoz semmilyen gondot, egy idő után magától megoldódik.

A városrész lakosságának egy része arra is panaszkodott a közösség oldalakon, hogy a gáz által adott hő sem a megszokott. Somogyi László szerint ezt a gáz nyomásának csökkenése okozhatja, ami szintén kialakulhat karbantartás következményeként, esetleg a fogyasztás megnövekedése is okozhatja. A szakember hangsúlyozta, az elszíneződött lánghoz hasonlóan, ez a jelenség is átmeneti.

