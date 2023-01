A MOL Aréna Sóstó oldalában, a Sóstó játszóterével szemben található a Sóstó Látogatóközpont, amely igazi játékbirodalomként és ismeretterjesztő központént a gyerekek egyik legkedveltebb szabadidős beltéri helyszíne Székesfehérváron. A látogatóközpont idén is elindította ökoklubját, melynek programjai a téli szünet idejében is várják a gyerekeket. Egészen pontosan ma és holnap.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

A csütörtöki programból kiindulva izgalmas feladatok várhatók: a résztvevők ugyanis tegnap elkészíthették saját madáretetős képüket, interaktív mesét hallgathattak az etetők körül röpködő éhes madarakról és arról, mit szeretnek fogyasztani. csőrökkel és téli eledeleikkel. Két rövid mesefilmet is megnéztek, és persze volt szabad játék is. Január 6-án, azaz ma 14 és 17 óra között szintén lesz kézműves foglalkozás, mesefilm vetítés, interaktív mese is. Január 7-én, szombaton 9-től délig tartanak foglalkozásokat ugyanezekkel a tematikákkal.