- Mint minden gyülekezetben, nálunk is a hölgyek vannak túlsúlyban, ezért gondoltam arra, hogy valamilyen módon megszólítom a férfiakat. Egy férfiközösségben pedig a sör olyan téma, ami összekötheti a résztvevőket – mondta Gunyits Ottó, Zámoly református lelkésze, aki maga is hobbi sörfőző, így jutott eszébe a sör, mint a férfikör központi témája. - Egy sör mellett jókat lehet beszélgetni, reményeim szerint a sörfőzés taktikája, titkai és a világ dolgai mellett a hitéletről is. És miután Krisztus maga is a borhoz hasonlította saját vérét, a sörből is kijöhet több metafora, ami minden egyes alkalomnak megadhatja a témáját – magyarázta a lelkész. Ilyen párhuzam lehet pl. a maláta megtörése és Krisztus testének megtöretése vagy a sört életre keltő élesztő és a feltámadás párhuzamba állítása.

Nem titok, hogy a lelkész a zámolyi református gyülekezetet szeretné népszerűsíteni a férfiak körében, de természetesen a református férfikörbe belépni, az alkalmakon részt venni nem jár később semmilyen kötelezettséggel. Viszont az összejöveteleket szigorúan férfiak számára rendezik. – Később majd szeretnénk ennek mintájára egy, a feleségem által vezetett női kört is létrehozni, de ennek a részletei még nem kristályosodtak ki bennünk – árulta el Gunyits Ottó, aki azt is hozzátette, amennyiben sikeres lesz a református férfikör sorozat, úgy szóba jöhet a folytatás is.

Az első alkalmat január 26-án 19 órától tartják, jelentkezni január 20-ig lehet. Az összejövetelek helyszíne létszámtól függően a Szép Ilonka Faluház, vagy a református parókia lesz.