Ahogy sok más helyszínen, úgy Gárdonyban is megemlékeznek a doni áttörés 80. évfordulójáról január 12-én. A városban 16 órakor a Hősök parkjában mond megemlékező beszédet Erdei Péterné alpolgármester, majd pedig 16.30-tól egy különleges fotóanyag kiállítását nyitják meg a Nemzedékek Házában. A Reményi József, a doni fotós anyagát feldolgozó kiállítást a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ, valamint a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely közösen szervezte.

Forrás: vsz.hu

Ocsenás Katalin, a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója mesélt a programról:

- A megnyitón jelen lesz a doni fotós főhadnagy leánya, Reményi Mária néni és húga, továbbá itt lesz a Sziklakórház muzeológusa - ők gondozzák ezt a hagyatékot, sokat köszönhetünk nekik, hogy létrejöhetett a tárlat. Itt lesz Mezei Bálint történész, aki a „Reményi József - a doni fotós, kórházvonattal a Don-kanyarban” című kötet szerkesztője volt, s az ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék adjunktusa. Természetesen itt lesz Oláh László, a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely szakmai igazgatója is, hiszen velük közös tárlatról van szó. Éppen ezért a tárlat anyagának egy része a Katonai Emlékparkban is megjelenik január 12-én, a doni hősök emléknapján is. A megnyitón Tóth Péter Lóránt tanár, Pro Hungarica-díjas versvándor lesz a közreműködőnk versekkel – fogalmazott az igazgató asszony, s hozzátette: - A tárlatot a pákozdi Katonai Emlékparkkal közösen azért hoztuk a Velencei-tó partjára, mert idén van a 80. évfordulója a doni áttörésnek. Ehhez egy olyan anyagot szerettünk volna bemutatni, amely alkalmas a személyes kapcsolódásra, a fiatal generáció érdeklődésének felkeltésére is, hiszen nem harctéri képek ezek, nem hivatalos katonai fotók, hanem a mindennapokról készült képek, amit a kórházvonaton szolgálatatot teljesítő főhadnagy fotózott kedvtelésből és csak néhány éve fedezték fel egy padláson, halála után. Szeretnénk, ha sok iskolás csoport megnézhetné az anyagot, ehhez a Katonai Emlékpark ismeretterjesztő előadást is biztosít.

A felvételek anyaga tehát már önmagában is különleges lesz, de azok előkerülése is az volt. Erről Véghné Reményi Mária, Reményi József lánya egy korábbi, a Buda Környéke Televíziónak adott interjúban így mesélt: „Ez egy „alvó” anyag volt. Édesapánk halála után találtuk meg egy véletlen folytán. A véletlen az azt jelentette, hogy megjelent egy könyvben, egy egyetemi tankönyvben apám naplójából egy részlet. (…) Kiderült, hogy van egy másolat apám frontnaplójából, ami nem igazi frontnapló, mert tulajdonképpen a szeretteinek és drága édesanyánknak írta. Egy héttel a házasság után neki már ki kellett menni a frontra…” Kiderült hát, hogy ehhez a naplóhoz fotók is tartoztak, a család el is kezdett kutakodni a 40 ezer felvétel között. Meg is találták azt a 49 tekercset, amelyet édesapjuk a második világháborúban készített. Ezekből született válogatás, melyet most Gárdonyban mutatnak be.