30 év sok idő: miként és hogyan jött ez a különleges hobbija?

– Az 1980-as években gyerekeskedtem. A Star Wars, az Őrjárat az égen, és egyéb ritkán látott fílmek a katonai repülésről vagy az űrhajózásról szóló könyvek megszerettették velem ezeket a gépeket! Valahogy mindig is vonzottak a repülőgépek. Tudja, hogy van ez. Mindenki megcsodálja egy-egy makett kiállításon, némelyik üzlet vitrinjében vagy egy fotón látható kész maketteket... Ez történt velem is, amikor megláttam a Skála áruházban a maketteket, akkor elfogott egy érzés, hogy én is szeretnék egy ilyen csodát alkotni. Szerencsére szüleim vettek néhányat, majd később már magam is finanszírozni tudtam egy-egy makett megvásárlását. Elindult egy hobbi a több más mellett, ami úgy látszik, marad míg élek, ha meg már nem leszek, akkor minden megy az unokámnak, aki remélem fogékony lesz erre!

Miért pont harckocsik és a katonai repülőgépek?

– Igazából leginkább a repülőgépekre vagyok berendezkedve, az a fő profilom, ha lehet ilyet mondani. A harckocsik vagy egyéb makettek csak kisebb kirándulás más területre. Segít kikapcsolódni és új technikákat kipróbálni, amit a repülőknél ritkán, vagy sehogy sem alkalmazunk. Vagy egyszerűen jól jön az ott szerzett tudás egy összetettebb dioráma építéséhez is. A repülők világában leginkább a hidegháború időszaka, ami igazán érdekel! Nagyon termékeny időszak volt, mind a repülés, mind az űrkutatás terén!

Melyik a kedvenc makettje és miért?

– Minden makettezőnek van preferált típusa, időszaka, nekem több is van. Ha röviden válaszolnék rá, azt mondanám, hogy mindig az a kedvencem makettem, amelyiket építem! Ha már hidegháború, akkor Top Gun Tom Cruise-zal és az F-14-es Tomcatt, ami szerintem a világ egyik legszebb repülőgépe, vagy az orosz MiG-21, ami egy egész korszak ikonikus típusa volt. Ezeket fogva, látva, vagy építve előbukkan régen elmúlt gyermekkorom, és kellemes nosztalgiával körüllengve, mindenről megfeledkezve építgetem őket. A sok munkát és precizitást igénylő makettezés titka a türelem, és hogy az ember szeresse, amit csinál.

Mit szól ehhez a családja, vagy ők is segítenek ebben?

– Családom mindenben támogat, ahogy én is őket! Szerencsére, ebből nem volt soha konfliktus.

Adódik a kérdés: ha ennyire érdeklik a repülőgépek, hogy hogy tűzóltő lett és nem pilóta?

– Kevés eséllyel indultam volna egy kis faluból Polgárdiból erre a pályára annak idején. Így visszagondolva jó lett volna, de sajnos nem volt ilyen gyors információáramlás, mint napjainkban. Kevés lehetőségről tudtam akkor. Cserébe ejtőernyős sorkatona voltam, így ha nem is én vezettem, de elég sokszor repülhettem és egy évet tölthettem a szentkirályszabadjai reptéren. Elégedett vagyok az életemmel. Ahogy szokták volt mondani: Minden úgy jó, ahogy van!