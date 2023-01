Már a kép története sem mindennapi. Ez év május 12-én Matus Annamária lepsényi lakos kereste fel a helyi könyvtárat. Könyveket kölcsönözni tért be illetve fényképeket hozott a Lepsény anno facebook-s csoport és a kezai.hu website részére. Az egyik képről csak annyit tudott, hogy édesapja szerepel rajta. Félve kérdezte meg Borsos György könyvtárost, kézais mentort, hogyan lehetne megtudni, kik a további személyek a képen?

A fénykép azonnal felkerült a Lepsény anno csoport hírfolyamába. Csak egy óra kellett, és kiderült, hogy ki a másik három személy. Az azonosítást a Flamingó kisvendéglő hajdani felszolgálója Némethné Szentgyörgyi Hajnalka végezte el. A feladat elvégezve és elmondhatjuk, a faluban még évtizedek múltán sincsenek titkok. Csak rejtélyek.

Mert ekkor elhangzott az a kérdés, amire a mai napig nincs megnyugtató válasz!

De mit is ihatnak a jóbarátok?

Ezzel egy lavina indult az útjára. Volt, aki a Szalon sörre voksolt, de többen nem nyugodtak ebbe bele. Mint a tudósok, kutakodni kezdtek a korszak méltán híres és abban a korban nálunk is kapható sörmárkái után. “Valószínűleg azokban a napokban a Google keresőben a magyar retrós sörök keresése vitte a pálmát” – legalábbis a lepsényi könyvtár vezetője szerint.

Egyesek a képet kinagyították, abban reménykedve, így talán olvasható lesz valahogy az üvegen lévő címke felirata. Ami biztos, az az üvegeken lévő ovális sörös címke volt, viszont ebből is több márka képviselte magát, úgy hogy a kérdést ez még nem oldotta meg. Zywieckie piwo! Lengyel sör a biztos találat – hangoztatta egy „kutató”. Viszont ebben az esetben a középen lévő sáv íve nem egyezett az üvegeken lévőkkel. Balatoni vagy Kőbányai Világos – volt a következő javaslat. Szinte minden passzolt az érv mellett, de hát nem látni tökéletesen. Ráadásul a Kőbányai Világos üvege teltebb volt, mint a Balatonié.

Veszni látszik már a remény is, hogy egyszer fény derül, mit is ittak a baráti asztalnál, a lepsényi Flamingó vendéglőben.