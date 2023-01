A gyűrűből való kitörési parancsra szakasza élére állt, és elkeseredett közelharcban áttörte a két nap folyamán kiépített orosz védelmi övet. Közben szilánkos combcsontlövéssel megsebesült, és az orosz védőállás mögött fekve maradt. A dermesztő hidegben keze-lába lefagyott. Ilyen állapotban, öt napon át étlen, szomjan, a nagy vérveszteségtől teljesen elgyengülten, hófúvásban, méteres hóban, hegyről hegyre csúszott-kúszott Marjai hadnagy az orosz védőállásokon át, amíg saját csapataihoz visszatért. A fagyás következményeként majdnem összes ujjának ízét és mindkét lábát térden alul csonkolni kellett – idézte a később kiadott ezredparancsot Szebenyi.

A Huszár emlékműnél Szebenyi István is mécsest gyújtott

Fotós: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

A csatatérkutató azt is elmondta, a Vértesben ma nagyjából 150 jelölt sír van, de ettől minden bizonnyal lényegesen több helyen nyugszanak elesett katonák. Mára azonban sikerült elérni, hogy az ismert katonasírok rendezettek, a bennük fekvők pedig nevesítettek. A kutatómunkának köszönhetően került fel a csákvári Rákóczi utca végén található Huszár emlékműre is most egy új tábla, rajta 29 névvel, akik a település környékén estek el.

- A Kotló-hegyi csata évfordulóján minden évben indítunk lovas emléktúrákat is Szárról, Gántról, Csákberényből és Vérteskozmáról, amelyek a Kotló-hegyen érnek véget. Az emléktúra minden évben egy elesett huszár nevét viseli. Idén Komjáthy Attila huszárszázados neve került a lovasok kitűzőjére – mondta id. Magosi István, a Csákvári Lovasbarátok Körének elnöke, aki annak idején elindította a megemlékezést.

Az eseményen 38 hátasló és közel száz ember vett részt és olyan messziről is érkeztek lovasok, mint Ózd vagy Tolna vármegye. A rendezvény szokás szerint a Huszár emlékműnél tartott megemlékezéssel és koszorúzással zárult.