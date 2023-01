A polgármester elmondta, hogy miután elkészül egy új út, hosszú a folyamat, hogy használni is lehessen. Az építő cég "készre jelenti." Ezután 8 napon belül összehívnak mindenkit, aki érintett az építkezésben. Összesen átlagosan hatvan nap, mire egy út a készre jelentésétől eljut addig, hogy megindulhat rajta a forgalom. Bejegyzésében azt is elmondta, hogy bízom abban, hogy a Kormány és a szakminisztérium által bejelentett építésügyi, igazgatási reformok ezeket a folyamatokat is rugalmasabbá, könnyebbé, de főleg gyorsabbá tehetik.



Vezető képünk illusztráció!