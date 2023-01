– 2021 szeptemberében indítottuk el a helyi gyereknek az atlétika edzéseket. Az aktív létszám 40-45 fő között mozog. Ők a Havasi Gyopárkák! – kezdte beszélgetésünket, majd a részletekbe is beavatta a feol.hu-t.

– 6 évestől 16 éves korig vannak sportolóink. Heti kétszer másfél órás edzésünk van kedden és csütörtökön a Horváth Ottó sporttelepen. Télen is kint vagyunk, sőt mobil napelemes reflektorokkal világítjuk meg a pályát és fejlámpával futunk! De nem csak a köröket rójuk, hanem ugrunk és dobunk is. Gyakran a templomkertben futunk 300 méteres köröket, ideális, ha a salak túl lágy, átázott. Az erőnléti edzést és a bemelegítést, nyújtást teremben végezzük.

Bár fiatal egyesület az övék, de kiemelkedő eredményekből nincs hiány. Nem volt ez másként 2022-ben sem.

– Részt veszünk a Magyar Atlétikai Szövetség égisze alatt a Kölyökből Atléta Programban. A Budapesti régióhoz tartozunk, aminek a mezőnye talán a legerősebb az országban. Olyan csapatokkal versenyzünk, mint a Honvéd, Ikarus, Vasas, a KSI vagy Postás SE. Csapat és egyéni versenyeken is részt vettünk, pályaversenyen és mezei futóversenyen is voltunk. Vannak olyan tehetségeink, mint Pozderka Dávid, aki 1000 méteren az U10-es korcsoportban megnyerte az országos szintű mezei futóverseny Nemesvámoson. De említhetném Szatmári Szonját is, aki nem egészen egy éve kezdett atletizálni és az U12-es 60 méteres 32 fős leány mezőnyben 10. helyezést ért el 8,34 másodperccel. A regionális csapatversenyen is szépen helyt álltunk az Ikarus pályán, 11 csapatból a 9. helyen végeztünk.

Forrás: Havasi Gyopár Futó Egyesület

December 22-én kihirdetésre kerültek az Év Atlétái az egyesületen belül. Ahogy Fehér László István fogalmazott, a gyerekek örömmel vették át az elismeréseket.

– U10-es kategóriában Kolumbán Dóra és Czipa László, míg az U12-eseknél Kolumbán Zsófia, Födő Zétény voltak a legjobbak, míg a 14 év alatti fiúknál Gnandt Vilmos végzett az élen. Emellett az év kiváló versenyzői díjakat is átadták a versenyeken nyújtott nagyszerű eredmények kapcsán: Czipa Léna, Seres Gellért és Zilizi Ákos. Az év tehetségei azok a gyerekek voltak, aki önmagukhoz képest a legnagyobb fejlődést mutatták: Illés Luca, Szatmári Szonja, Pallaga Szabina, Porderka Dávid és Pozderka Gergő. Az edzéseken mindig téma az, hogy a tehetség önmagában nem elég, kell az alázat és a szorgalom is a szép eredményekhez. Célunk az, hogy nyárra négy percen belül fussuk a kilométert! Megcsináljuk! Ami a legcsodálatosabb az egészben az az, ahogy a szülőkre is átragad a lelkesedés, az öröm, a mozgás iránti vágy, a közösségi érzés – zárta gondolatait.