A verseny a főszervező testvérérének és unokaöccsének nevét viseli, akik 2017-ben a veronai buszbalesetben mentek el. A Brunszvik kastélyparkban kerül sor a futásra, több versenyszámban, a tulajdonosnak, vagyis az MTA Agrártudományi Kutatóközpontnak köszönhetően.

– 1, 3, 6, 9, 12 órás, illetve maraton (42,2 km), 50 km és 100 km-es távokra nevezhetnek a futók. Gyerektávok is vannak, amelyek kortól függően 1-4 körből állnak. Egy kör 1,36 km, enyhén hullámzó, ravasz, alattomos szinteket tartalmaz, ami körönként szépen összeadódik, ezért érdemes alaposan felkészülni a versenyre fizikailag és fejben is – mondta Fehér László István, aki kiemelte, hogy az esemény nemzetközivé érett az évek alatt.

– A pálya hitelesített, végig aszfaltozott, autós forgalom elől védett, csodálatos környezetben van, nagy fák között, csöndben lehet futni. Talán ez Magyarország legszebb ultrafutóverseny helyszíne. A verseny már tavaly is nemzetközi minősítésű volt, több országból eljöttek a versenyre. Idén is várjuk a külföldi versenyzőket is, ezzel is emelve a verseny színvonalát. A nevezés már elindult, az érdeklődés a tavalyhoz képest háromszoros, de még bőven van hely. A nevezési díjak nagyon kedvezően lettek meghatározva. Arra törekedtünk, hogy mindenki el tudjon jönni. Nevezni az egyesület honlapján – www.havasigyopar.hu – lehet, ahol számos érdekességet megtalálhatnak még az érdeklődők, köztük a versenykiírást is – zárta gondolatait a főszervező.