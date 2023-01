Évekkel ezelőtt felvetődött a Bóné Kálmán - Posta utca kereszteződésének forgalmi átalakítása, ugyanis gyakorlatilag minden irányból érkeztek a száguldozó autók, kanyarból csikorgó kerekekkel kiforduló járművek. Az elmúlt 5-10 év ugyanis Gárdonyt sem kímélte: a növekvő lakosságszám növekvő forgalmat és autószámot is jelentett a városban, amely ezt a területet is jelentősen érintette. Sem alsóbbrendű útról érkezve, sem gyalogosan nem érezték sokan biztonságosnak ezt a kereszteződést. Valóban, izgalmas is volt autóval, gyalogszerrel egyaránt az átkelés rajta. Felvetődött a körforgalom kialakításának lehetősége, ám erre nem adott valódi lehetőséget a kereszteződés mérete. 2022-ben azonban az önkormányzatnál új tervek születtek melynek részeként új gyalogosátkelők, táblák és fekvőrendőrök tették észszerűbbé a forgalmat és csillapították annak – hát hogyan is fogalmazzunk -, hevességét. Át is adták a megújult kereszteződést, ami – ahogyan az lenni szokott -, kapott aztán hideget, meleget. Érdekes persze, hogy kizárólag autós szemmel kapott negatív kritikát az átkelő, nem kímélve a beleépített fekvőrendőrt, annak magasságát vagy éppen a kereszteződés beláthatóságát. Tettünk hát egy kört autóval és gyalogosan is, megfigyelve, valóban keréktörő helyzetek alakultak-e itt ki.

Már idejekorán tábla jelzi, hogy forgalmi rend változás várható az úton, így kicsit jobban figyeltünk. A sebességkorlátozó és a figyelemfelhívó tábla mellett a fekvőrendőr színével és jellegzetes kialakításával is épp eléggé felhívja magára a figyelmet. S ellentétben azokkal a felvetésekkel, melyek szerint „szinte nullára” le kell fékezni előtte, hogy ne koppanjon rajta az autó alja, elmondhatjuk, hogy egy meglehetősen alacsonyra ültetett gépjárművel is könnyedén átgurultunk rajta. Persze aki száguld, vagy rutinból átzúg rajta ötvennel, számíthat kellemetlen döccenésekre, ez egészen bizonyos. Székesfehérváron és Velence irányában is bizony ennél komolyabb „betonrendőrök” fekszenek az úttesten manapság… A Posta utca bármelyik oldaláról érkezve pedig ott a STOP tábla – ami eddig is ott volt, éppen ezért gyanítható, pont annyira veszik figyelembe, mint korábban.

Fotós: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Ahogyan az általában lenni szokott, az autósok abban az esetben értenek egyet a forgalmi változásokkal, ha az nem befolyásolja a vezetési rutinjukat, gördülékeny közlekedési lehetőségeiket. Meglehetősen ritkán gondolnak azonban például a gyalogosokra, akik korábban, ebben a kereszteződésben inkább csak átszaladgálhattak, ha éppen nem volt túl nagy a forgalom. Pedig itt aztán van minden, ami miatt az ember gyalogosan érkezik: egyik oldalon a Nemzedékek Háza, másik oldalon a park és a templom, nem messze pedig iskola, pékség és egyéb forgalmas központ felé igyekeznek az emberek. S talán most először mehettek át nyugodt szívvel azok a kisgyerekek is a kereszteződés több útján most csütörtökön, akik végre zebrán tehették ezt meg. Egy biztos: a régi rend szerint közlekedőknek lehet itt problémájuk, mindenki más, ha betartja a szabályokat, biztonsággal átjut rajta.