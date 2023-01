Ahogy azt Viszló Levente, a Pro-Vértes Alapítvány elnöke elmondta, a területet a Duna-Ipoly Nemzeti Park többször is bérbe adja filmforgatás céljából, az ehhez szükséges engedélyeket a természetvédelmi hatóság adja ki. Az engedélykérés természetesen ez esetben is megtörtént. A gyakorlat az, hogy a stáb bázisa a Lóállási tanyán van, ami a Pro-Vérteshez tartozik - a Vértesi Natúrpark mintegy 150 hektáros területe esik Csákberény környékére -, de az a rész, amelyet külső helyszíni forgatások alkalmával többször is használtak már, a néhány éve felállított gémeskút környéke, a nemzeti park felügyelete alá esik.

- Ennek a területnek természetvédelmi szempontból a legfőbb értékét az ürgék jelentik, amelyek a parlagi sasok, a magyar természetvédelem egyik kiemelten fontos madarai számára az alapvető táplálékot jelentik. Az ürgék azonban ilyenkor téli álmot alszanak, értelemszerűen a legfőbb természeti érték – mert persze vannak ezen a területen védett növények és rovarok is - ilyenkor nem sérül – mondta el kérdésünkre a Pro-Vértes elnöke.

Röviden tehát: télen a kérdés természetvédelmi szempontból nem releváns.