A történtekről, az üldözés részleteiről korábbi cikkünkben beszámoltunk, s akkor arra is ígéretet tettünk, hogy a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság segítségével megírjuk, ilyen esetben biztonságot nyújthat-e nekünk a gáz- vagy a paprikaspray mint önvédelmi eszköz.

Válaszában a rendőrség elsőként kiemelte: a két eszközt, a kétféle sprayt meg kell különböztetni egymástól.

A paprikaspray kapszaicin hatóanyag-tartalmú nyálkahártya-irritáló. Emiatt csak magánterületen, otthon, önvédelmi célból használható, így mindegy, hogy mekkora kiszerelésű változatot szerzünk be belőle, közterületen nem alkalmazható – hangsúlyozták.

A gázspray CS/CN/CR-hatóanyag-tartalmú nyálkahártya-irritáló. Ennek az eszköznek a birtoklása esetén több kritériumnak is meg kell felelnünk. A gázspray viselése 20 gramm töltőanyag tömegig engedélyezett, s azt tilos közterületen, nyilvános helyen – ideértve az ott lévő járművek belső tereit is –, valamint közforgalmú közlekedési eszközön birtokolni. A hivatkozott kormányrendelet szerint a tilalom nem vonatkozik a pelargonsav-vanillilamid és az olajosgyanta-tartalmú kapszaicin hatóanyagot nem tartalmazó, legfeljebb 20 gramm töltőanyag tömegű gázsprayre, kivéve a közterületen vagy nyilvános helyen szervezett rendezvényeket. Amennyiben a jogszabály máshogy nem rendelkezik, gázspray közterületen, nyilvános helyen – ideértve az ott lévő járművek belső tereit is –, valamint közforgalmú közlekedési eszközön csak tokban, dobozban, zárt tároló eszközben vagy ruházat alá rejtve birtokolható (szállítható). A gázspray ugyanis különösen veszélyes eszköznek számít, hiszen ebből "a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki".

A rendőrség levelében megírta, engedély nem szükséges a sprayk beszerzéséhez, korbeli megkötést pedig a jogszabály nem tartalmaz. Ezen eszközök nem minősülnek fegyvernek. A használatuk akár maradandó sérülést is okozhat, de ez teljes mértékben egyénfüggő. Ahogyan az is, hogy használata jogos védelemből történt-e: így a kincsesbányai járatos eset kapcsán csak annyit tudott válaszolni a rendőrség, hogy a jogos védelmet minden esetben egyénileg szükséges vizsgálni, ezért minden egyes esemény mérlegelés tárgyát képezi.