A jó munkának pedig meg is lett a hozadéka: a székesfehérvári MH 43.Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúrájának vezető pénzügyi referens főtisztje legutóbb, november 16-án, az Év Pénzügyi Tisztje kitüntető címet vehette át a Katonai Pénzügy Napja alkalmából. Kapta ezt a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal főigazgatójától, szakmai tevékenységének végrehajtása során, huzamosabb időn át végzett eredményes munkája elismeréséül. Több száz pénzügyi területen dolgozó személy közül őt választották ki idén, amelyre szintén büszke lehet. Tamás ezt egyenesen a HM Védelemgazdasági Hivatal főigazgatójától, Ballainé Krikker Zsuzsánna dandártábornoktól vehette át, Kurtán Krisztina gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár és Schmidt Zoltán vezérőrnagy, az MHP logisztikai haderőnemi szemlélője jelenlétében.

A tizenegy éve a honvédelem berkeiben szolgáló századosnak sosem jelentett gondot a számok világa: közgazdasági szakközépiskolát végzett Székesfehérvárott, majd, érettségit követően okj-s szakon folytatta tanulmányait ugyanott, pénzügyi-számviteli ügyintézőként.

- A középiskolában imponáltak az alapozó tantárgyak és országos tanulmányi verseny döntőjébe is bejutottam. A jó versenyeredményért járó oklevelet a pénzügyminisztertől vehettem át – emlékezik a kezdetekre. – Már tizedikes koromban elhatároztam, hogy katonai pénzügyi szakirányon tanulnék tovább. Vonzott a pálya, így jelentkeztem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre, ahol 2011-ben a közgazdasági diplomát adó katonai gazdálkodási szak pénzügyi szakirányán végeztem – folytatja a százados, akinek a sporthoz való hozzáállása okán is ideálisnak tűnt a katonák világa. Merthogy, hatodikos korától igazolt kézilabdázó hírében állt. A sport ma része mindennapjainak, legyen az laktanyában, avagy civil barátai közt. - Viszonylag rendszeresen járok focizni barátokkal, vagy rövid távokat lefutni, biciklizni a nevelt fiammal. A mozgás fenntartásában a kötelező reggeli testnevelés is segít, amire már az egyetem is rávezetett – mondja.

A százados 2011-ben kezdett, tiszti beosztásban a HM Védelemgazdasági Hivatal alá tartozó Alba Regia objektum Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúránál, amely főnökség nemsokára a negyvenhármas alakulat irányítása alá került. Időközben megjárt egy afganisztáni missziót, ám, hazatérve máris folytatta önképzését: mérlegképes könyvelői továbbképzésre jelentkezett. Később sem tétlenkedett, 2017-ben EUFOR misszió után 2018-ban a Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügyi mester szakán,,találta magát”. Haladt tehát tovább, rendületlenül elképzeléseinek fonalán. 2012 májusától főnökhelyettesként, 2020 júliusától már főnökként irányítja a pénzügyi referatúrát, amelynek feladatrendszerébe úgy a tanácsadás, mint a kötelezettségvállalások és szerződések, vagy személyügyi járandósági parancsok ellenjegyzése, ellenőrzési kötelmek tartoznak. Tamás feladata a beosztott állománya által végzett munka kontrollálása, feladatszabása, számonkérése, visszaellenőrzése is.

Érdeklődtünk, szerinte miért jó a honvédség kötelékébe jelentkezni? Erre a csapatszellem fogalmával reagált: ez tapasztalata szerint a civil szférában nem mindenütt fellelhető. Azt mondja, a családbarát jelleg, a különböző kulturális és üdülési lehetőségek, az erős szociális háló szintén pozitív hozadékok itt. – A honvédségnél nem szűnik meg egyik napról a másikra a munkalehetőség, legyen szó covidról, vagy háborús válságról – magyarázza a pénzügyi szakember. És még valami: itt a lelkiismeretes hozzáállást valóban értékelik és képzéssel fokozatosan előrébb juthat az ember – ajánlja a fiataloknak a honvéd pályát a frissen kitüntetett fehérvári százados, akinek ezúton is gratulálunk elismeréséhez!