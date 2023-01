- A forralt bor kedvelt itala a téli időszaknak, ám egyáltalán nem mindegy, hogyan készül! A „tuti” recept hozzávalói a jó alapbor, ami lehet fehér és vörös is - a hangsúly a minőségen van - valamint az alapfűszerek, úgy, mint fahéj, szegfűszeg, citrom-, és narancshéj, no meg egy pici cukor. De ez is inkább csak akkor, ha száraz bort használunk alapnak.Vízből csak egy kicsi kell – az alapbor mennyiségének még a 20 százalékát sem kell, hogy elérje-, hisz nem a kész ital mennyiségének növelése a cél. Fontos a fűszerek egyensúlya, hogy a végeredmény ne legyen se túl fűszeres, se túl citrusos, gyümölcsös – árulta el a feol.hu-nak Zsipi Gyula, a csókakői Szent Donát Borrend elnöke.

A jó forralt bornak pedig igenis van létjogosultsága télen, a borrend tagjai is rendszeresen készítik összejövetelek alkalmával és az adventi időszakban is ők látják vendégül a faluban a vasárnapi gyertyagyújtásokon összejött embereket egy finom pohár forralt borra.